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Altaylı’dan Erdoğan’ın İsrail İçin Dediklerine Yorum Geldi: “Sallamak Serbest Kafana Odunla Vururlar”

Altaylı’dan Erdoğan’ın İsrail İçin Dediklerine Yorum Geldi: “Sallamak Serbest Kafana Odunla Vururlar”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 10:05

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İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılar için Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepkilerde bulundu. 'Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok' sözlerini dile getirdi.

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Fatih Altaylı ise Erdoğan’ın sözleri için “Madem o kadar gücün var, önce Kandil’e gir.” dedi.

Fatih Altaylı ise Erdoğan’ın sözleri için “Madem o kadar gücün var, önce Kandil’e gir.” dedi.

Ardından ise “Sallamak serbest, kafana odunla vururlar.” sözlerini de ekledi.

Ardından ise “Sallamak serbest, kafana odunla vururlar.” sözlerini de ekledi.

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c.ysfalbs

kahveci ,burger taşlayan tayfa panikte şimdi oldu ki İsrail'le çatışma çıkarsa bizi gönderirler diye 😁

Art Ankara

Çürük raporu kuyruğu yapar o tayfa...

mamamia

O değil de, ticari gemiler mi giricez?

ipimle kuşağım

sayın cumhurbaşkanım bildiğiz üzere yunanistan kanunla silahsız olması gereken adalara üsler kurdu. bizim olduğunu cümle alemin bildiği adalara geldi oturdu.... Devamını Gör