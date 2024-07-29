Altaylı’dan Erdoğan’ın İsrail İçin Dediklerine Yorum Geldi: “Sallamak Serbest Kafana Odunla Vururlar”

İsrail’in Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılar için Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepkilerde bulundu. 'Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok' sözlerini dile getirdi.