Ak Partili Vekilin "Bir Köpeği Kısırlaştırma Yetkisini Nereden Alıyorsunuz?" Sözleri X'i Karıştırdı

Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısı TBMM'de tartışılmaya devam ederken Ak Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'nun kürsüden sarf ettiği sözler X kullanıcı arasında ses getirdi. İşte Ak Partili vekilin sözleri ve X kullanıcılarının verdikleri tepkiler.