Ak Partili Vekilin "Bir Köpeği Kısırlaştırma Yetkisini Nereden Alıyorsunuz?" Sözleri X'i Karıştırdı
Ak Partili Vekilin "Bir Köpeği Kısırlaştırma Yetkisini Nereden Alıyorsunuz?" Sözleri X'i Karıştırdı
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Ak Parti Rize Milletvekili Mertoğlu, "Tek yol kısırlaştırma diyorsunuz, kendisinin onayı olmadan bir köpeği kısırlaştırma yetkisini siz nereden alıyorsunuz?" dedi, sosyal medya karıştı.
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X kullanıcılarının tepkisini çeken bu sözlere gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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