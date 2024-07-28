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Ak Partili Vekilin "Bir Köpeği Kısırlaştırma Yetkisini Nereden Alıyorsunuz?" Sözleri X'i Karıştırdı

Ak Partili Vekilin "Bir Köpeği Kısırlaştırma Yetkisini Nereden Alıyorsunuz?" Sözleri X'i Karıştırdı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
29.07.2024 - 00:26

Sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısı TBMM'de tartışılmaya devam ederken Ak Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'nun kürsüden sarf ettiği sözler X kullanıcı arasında ses getirdi. İşte Ak Partili vekilin sözleri ve X kullanıcılarının verdikleri tepkiler.

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Ak Parti Rize Milletvekili Mertoğlu, "Tek yol kısırlaştırma diyorsunuz, kendisinin onayı olmadan bir köpeği kısırlaştırma yetkisini siz nereden alıyorsunuz?" dedi, sosyal medya karıştı.

X kullanıcılarının tepkisini çeken bu sözlere gelen tepkilerden bazıları şöyle:

X kullanıcılarının tepkisini çeken bu sözlere gelen tepkilerden bazıları şöyle:
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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