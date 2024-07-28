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Ak Parti ve MHP'den Red: "Vergi Vermeyen Şirketler Araştırılsın" Teklifi Reddedildi

Ak Parti ve MHP'den Red: "Vergi Vermeyen Şirketler Araştırılsın" Teklifi Reddedildi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 22:00

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi. Ak Parti ve MHP, 'Vergi vermeyen şirketler araştırılsın' önergesini reddetti.

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Genel Kurul'da Saadet Partisi ve CHP'nin 'vergi', İYİ Parti'nin 'konut aidat fiyatları' ve DEM Parti'nin 'siyasi yargılamalar' hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Genel Kurul'da Saadet Partisi ve CHP'nin 'vergi', İYİ Parti'nin 'konut aidat fiyatları' ve DEM Parti'nin 'siyasi yargılamalar' hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Saadet Partili Sema Silkin Ün, büyük şirketlerin vergi ödememesinin ekonomik krize etkilerinin araştırılması gerektiğini söyledi. Ün, "Bu firmalara milyarlar ödeniyor ama tek kuruş vergi ödedikleri yok. Hal böyleyse bu sistem iflas etti demektir" diye konuştu.

Saadet Partili Sema Silkin Ün, büyük şirketlerin vergi ödememesinin ekonomik krize etkilerinin araştırılması gerektiğini söyledi. Ün, "Bu firmalara milyarlar ödeniyor ama tek kuruş vergi ödedikleri yok. Hal böyleyse bu sistem iflas etti demektir" diye konuştu.

İYİ Parti'li Şenol Sunat, "Bu araştırma önergesi sadece bir vergi meselesi değil, aynı zamanda bir adalet ve ahlak meselesidir" derken CHP'li Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ise "Eğer bu şirketler ekonomik ölçeklerde vergilerini ödemiş olsalar Türkiye'de gelir adaletsizliği ve yoksulluk bu seviyelere ulaşmaz" diye konuştu.

İYİ Parti'li Şenol Sunat, "Bu araştırma önergesi sadece bir vergi meselesi değil, aynı zamanda bir adalet ve ahlak meselesidir" derken CHP'li Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ise "Eğer bu şirketler ekonomik ölçeklerde vergilerini ödemiş olsalar Türkiye'de gelir adaletsizliği ve yoksulluk bu seviyelere ulaşmaz" diye konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi ve sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi ve sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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Halil Değerli

Ülkemize yararlı herşey reddediliyor.... Çok yoruyorlar.... Hemde çok... 😡😡😡

makalele

sen bu kizginlik stresle bir yerlerine bise olacak la 🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂

KumdanKum

Çünkü hepsi onların kasası... Reddettikleri önergelerden ne yaptıkları ya da yapmadıkları çok net anlaşılıyor..

Fatih Karaduman

Hay sizin gelmişinizi geçmişinizi