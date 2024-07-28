Ak Parti ve MHP'den Red: "Vergi Vermeyen Şirketler Araştırılsın" Teklifi Reddedildi
Ak Parti ve MHP'den Red: "Vergi Vermeyen Şirketler Araştırılsın" Teklifi Reddedildi
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Genel Kurul'da Saadet Partisi ve CHP'nin 'vergi', İYİ Parti'nin 'konut aidat fiyatları' ve DEM Parti'nin 'siyasi yargılamalar' hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.
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Saadet Partili Sema Silkin Ün, büyük şirketlerin vergi ödememesinin ekonomik krize etkilerinin araştırılması gerektiğini söyledi. Ün, "Bu firmalara milyarlar ödeniyor ama tek kuruş vergi ödedikleri yok. Hal böyleyse bu sistem iflas etti demektir" diye konuştu.
İYİ Parti'li Şenol Sunat, "Bu araştırma önergesi sadece bir vergi meselesi değil, aynı zamanda bir adalet ve ahlak meselesidir" derken CHP'li Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ise "Eğer bu şirketler ekonomik ölçeklerde vergilerini ödemiş olsalar Türkiye'de gelir adaletsizliği ve yoksulluk bu seviyelere ulaşmaz" diye konuştu.
Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi ve sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.
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Ülkemize yararlı herşey reddediliyor.... Çok yoruyorlar.... Hemde çok... 😡😡😡
sen bu kizginlik stresle bir yerlerine bise olacak la 🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂
Çünkü hepsi onların kasası... Reddettikleri önergelerden ne yaptıkları ya da yapmadıkları çok net anlaşılıyor..
Hay sizin gelmişinizi geçmişinizi