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Naim Süleymanoğlu Şampiyon Oldu, İlk Tüp Bebek Doğdu! 22-28 Temmuz Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Naim Süleymanoğlu Şampiyon Oldu, İlk Tüp Bebek Doğdu! 22-28 Temmuz Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 17:12

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım...

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Adapazarı ve Mudurnu'da gece saatlerinde meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremde 173 kişi hayatını kaybetti, 1078 ev hasar gördü.

Adapazarı ve Mudurnu'da gece saatlerinde meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremde 173 kişi hayatını kaybetti, 1078 ev hasar gördü.

22 Temmuz 1967

İtalya'da faşist hükümet yabancı sözcüklerin kullanımını yasakladı.

İtalya'da faşist hükümet yabancı sözcüklerin kullanımını yasakladı.

23 Temmuz 1929

Ayasofya Müzesi, Ayasofya Camii Olarak 86 yıl sonra tekrar açıldı.

Ayasofya Müzesi, Ayasofya Camii Olarak 86 yıl sonra tekrar açıldı.

24 Temmuz 2020

Dünyanın ilk 'tüp bebeği' Louise Brown doğdu.

Dünyanın ilk 'tüp bebeği' Louise Brown doğdu.

25 Temmuz 1978

Türkiye'deki ilk petrol Raman dağı yöresinde bulundu.

Türkiye'deki ilk petrol Raman dağı yöresinde bulundu.

26 Temmuz 1951

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Avusturya, Sırbistan'a resmen savaş ilân etti; I. Dünya Savaşı başladı.

Avusturya, Sırbistan'a resmen savaş ilân etti; I. Dünya Savaşı başladı.

27 Temmuz 1914

Barselona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda, halterci Naim Süleymanoğlu, 60 kiloda şampiyon oldu.

Barselona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda, halterci Naim Süleymanoğlu, 60 kiloda şampiyon oldu.

28 Temmuz 1992

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