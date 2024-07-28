Naim Süleymanoğlu Şampiyon Oldu, İlk Tüp Bebek Doğdu! 22-28 Temmuz Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Naim Süleymanoğlu Şampiyon Oldu, İlk Tüp Bebek Doğdu! 22-28 Temmuz Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım...
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Adapazarı ve Mudurnu'da gece saatlerinde meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremde 173 kişi hayatını kaybetti, 1078 ev hasar gördü.
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İtalya'da faşist hükümet yabancı sözcüklerin kullanımını yasakladı.
Ayasofya Müzesi, Ayasofya Camii Olarak 86 yıl sonra tekrar açıldı.
Dünyanın ilk 'tüp bebeği' Louise Brown doğdu.
Türkiye'deki ilk petrol Raman dağı yöresinde bulundu.
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Avusturya, Sırbistan'a resmen savaş ilân etti; I. Dünya Savaşı başladı.
Barselona'da yapılan 25. Olimpiyat Oyunları'nda, halterci Naim Süleymanoğlu, 60 kiloda şampiyon oldu.
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