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Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar

Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 16:51

Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Bu ilginç karelerle zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız başlayalım!

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Alexandre Gustave Eiffel ve arkadaşı, Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nin inşasında poz verirken, 1889.

Alexandre Gustave Eiffel ve arkadaşı, Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nin inşasında poz verirken, 1889.

Uçak testçisi George Aird kendini düşen uçaktan son anda atarak ölmekten son anda kurtuldu, 1962.

Uçak testçisi George Aird kendini düşen uçaktan son anda atarak ölmekten son anda kurtuldu, 1962.

İngiltere'deki 'Swinging Sixties' günlerinden iki genç kadın, 60'ların sonu.

İngiltere'deki 'Swinging Sixties' günlerinden iki genç kadın, 60'ların sonu.

Titanic felaketinin duyulduğu gün elindeki gazeteleri satmaya çalışan bir çocuk, 1912.

Titanic felaketinin duyulduğu gün elindeki gazeteleri satmaya çalışan bir çocuk, 1912.

Bekçinin gazetesini okuyan bir deve kuşu, 1951.

Bekçinin gazetesini okuyan bir deve kuşu, 1951.
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Kanada'nın Quebec eyaletinden bir manzara, 1800'lü yıllar.

Kanada'nın Quebec eyaletinden bir manzara, 1800'lü yıllar.

ABD'nin Los Angeles şehrindeki Venice Plajı'nda uzun tahtalarla voleybol oynayanlar, 1934.

ABD'nin Los Angeles şehrindeki Venice Plajı'nda uzun tahtalarla voleybol oynayanlar, 1934.

İtalya'nın Milano şehrinde sokakta yürüyen iki arkadaş, 1972.

İtalya'nın Milano şehrinde sokakta yürüyen iki arkadaş, 1972.

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