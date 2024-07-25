Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Ufkunuzu Açacak ve Gününüzü Aydınlatacak Birbirinden İlginç Tarihi Fotoğraflar
Hafızalarımızda yer edinecek fotoğrafları tarihin tozlu sayfalarında kaybolmasına izin vermeyerek sizler için derledik. Bu ilginç karelerle zamanda yolculuk yapmaya hazırsanız başlayalım!
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Alexandre Gustave Eiffel ve arkadaşı, Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nin inşasında poz verirken, 1889.
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Uçak testçisi George Aird kendini düşen uçaktan son anda atarak ölmekten son anda kurtuldu, 1962.
İngiltere'deki 'Swinging Sixties' günlerinden iki genç kadın, 60'ların sonu.
Titanic felaketinin duyulduğu gün elindeki gazeteleri satmaya çalışan bir çocuk, 1912.
Bekçinin gazetesini okuyan bir deve kuşu, 1951.
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Kanada'nın Quebec eyaletinden bir manzara, 1800'lü yıllar.
ABD'nin Los Angeles şehrindeki Venice Plajı'nda uzun tahtalarla voleybol oynayanlar, 1934.
İtalya'nın Milano şehrinde sokakta yürüyen iki arkadaş, 1972.
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