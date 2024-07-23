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"Engin Bey, Kıymetli Bir Uzman": Mizahşörleri Harekete Geçiren Enginar Paylaşımı

"Engin Bey, Kıymetli Bir Uzman": Mizahşörleri Harekete Geçiren Enginar Paylaşımı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 15:10

Kelime oyunları her zaman güldürür. Kimi zaman bir dükkanın tabelasında, kimi zaman da bir pazarda karşımıza çıkan bu komik yazılar her daim dikkatimizi çekiyor, yüzümüzde tebessümlere yol açıyor. Bir X kullanıcısının yaptığı enginar paylaşımı X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı, mizahşörleri teker teker harekete geçirdi!

'@lazamani' adlı X kullanıcısı, "Engin Bey, kıymetli bir uzman" diyerek pazarda çekilen bir kareyi paylaştı, olanlar oldu. Karede enginar için "Karaciğer Uzmanı Prof. Dr. Engin Ar" yazılması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Bu kelime esprisine X kullanıcılarının verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:

Bu kelime esprisine X kullanıcılarının verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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