"Engin Bey, Kıymetli Bir Uzman": Mizahşörleri Harekete Geçiren Enginar Paylaşımı
"Engin Bey, Kıymetli Bir Uzman": Mizahşörleri Harekete Geçiren Enginar Paylaşımı
Kelime oyunları her zaman güldürür. Kimi zaman bir dükkanın tabelasında, kimi zaman da bir pazarda karşımıza çıkan bu komik yazılar her daim dikkatimizi çekiyor, yüzümüzde tebessümlere yol açıyor. Bir X kullanıcısının yaptığı enginar paylaşımı X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı, mizahşörleri teker teker harekete geçirdi!
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