Dışkı İhtimalinin Üzerinde Duruluyor: Brezilya Kıyılarındaki 13 Köpek Balığının Kokain Testi Pozitif Çıktı!
Dışkı İhtimalinin Üzerinde Duruluyor: Brezilya Kıyılarındaki 13 Köpek Balığının Kokain Testi Pozitif Çıktı!
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Deniz biyologları, Brezilya'nın Rio de Janeiro kıyılarındaki 13 Brezilya sivri burunlu köpekbalığına kokain testi yaptı.
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Pozitif çıkan testin sonucunda hayvanların kaslarında ve karaciğerlerinde yüksek seviyede kokain tespit edildi.
Araştırmacılar, kaçakçılar tarafından denize dökülen kokain paketlerinin bir sebep olabileceğini, ancak bunun düşük bir ihtimal olduğunu söyledi.
Uzmanlar daha çok uyuşturucu kullanıcılarının dışkıları yoluyla sulara karıştığını ve bu şekilde hayvanların kokain testinin pozitif çıktığını düşünüyor.
Latin Amerika'nın en büyük tıbbi araştırma vakfı olan Oswaldo Cruz Vakfı tarafından yürütülen araştırma, köpek balıklarında kokain bulunduğunu tespit eden ilk araştırma olma özelliğini taşıyor.
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