"Yiyecek Ekmek Bile Bulamıyorum": Madonna'nın 19 Yaşındaki Oğlu David Banda "Evim Yok" Dedi!
"Yiyecek Ekmek Bile Bulamıyorum": Madonna'nın 19 Yaşındaki Oğlu David Banda "Evim Yok" Dedi!
Yıllara meydan okuyan Madonna'nın 19 yaşındaki oğlu David Banda, gündemi sallayacak açıklamalarıyla herkesi şoke etmeyi başardı. 'Bir evim yok' diyen Banda'nın sosyal medyadan yazdıkları ağızları açık bırakacak cinsten!
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Yıllara meydan okuyan Madonna ve 55 yaşındaki Guy Ritchie'nin evlatlık oğlu olan David Banda zor günlerden geçiyor.
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18 yaşına bastıktan sonra kendi ayakları üzerinde durmak için 'bağımsız' olmaya karar veren ve Madonna'nın kanatları altında uçmaktan vazgeçtiğini açıklayan Banda şaşırtıcı açıklamalara imza attı.
İngiltere merkezli The Sun gazetesine açıklamalarda bulunan Banda, şunları söyledi: "Yiyecek ekmek bulmakta bile zorlanıyorum. Bir evim yok. Yemek yemek için çöpleri karıştırıyorum ama bu da farklı bir deneyim benim için"
Bu açıklamalardan sonra bir anda herkesi şoke eden Banda, kendisine gelen birçok mesajdan sonra Instagram'dan bir canlı yayın açtı ve sözlerine açıklık getirerek şunları söyledi:
"Endişelenmeyi bırakın, hayatımdan çok memnunum. Para kazanmak için internetten gitar dersi veriyorum. Her şey yolunda."
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Madonna, oğlu Banda'yı 2006 yılında Malavi'deki bir yetimhaneden henüz 13 aylıkken evlat edinmişti.
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