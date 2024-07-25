Gençlik Aşısı Gerçek mi? Uzman İsim Çektiği Videoyla Bilinmeyen Detaya Dikkat Çekti!
Gençlik Aşısı Gerçek mi? Uzman İsim Çektiği Videoyla Bilinmeyen Detaya Dikkat Çekti!
'Gençlik aşısı' yöntemi son yıllarda sıklıkla merak ediliyor. Daha genç ve güzel gözükmek isteyen birçok kişi bu aşıdan medet umuyor. Peki bu aşı tam olarak ne anlama geliyor? 'Gençlik aşısı' tam olarak nedir ve gerçek midir? Op. Dr. Ebru Yörük, gençlik aşısına dair Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
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"Gençlik aşısı gerçek mi?" başlıklı videoda Op. Dr. Yörük'ün söyledikleri dikkat çekti. Op. Dr. Yörük, şunları söyledi: "Öncelikle bir şeyi açığa kavuşturmak lazım, bu bir aşı değildir."
"Biliyorsunuz, aşılar sizi hastalıklardan koruyan bakteri ya da virüslerin ölmüş halleridir."
"Özellikle pandemiden sonra son dönemde aşı karşıtlığı bu kadar yükselmişken, her şeye bu kadar takılıyorken içeriğini hiç bilmediğiniz şeylerin peşinden bu kadar gitmeniz gerçekten çok şaşırtıcı."
'Gençlik aşısı' olarak bilinen bu yöntemde cilde hyalüronik asit yükleniyor. Ciltleri canlı ve pürüzsüz olan bebeklerin vücutlarında yüksek bir miktarda bulunan bu asit, 'gençlik aşısı' yöntemiyle tekrar vücuda yükleniyor.
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