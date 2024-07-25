Gençlik Aşısı Gerçek mi? Uzman İsim Çektiği Videoyla Bilinmeyen Detaya Dikkat Çekti!

'Gençlik aşısı' yöntemi son yıllarda sıklıkla merak ediliyor. Daha genç ve güzel gözükmek isteyen birçok kişi bu aşıdan medet umuyor. Peki bu aşı tam olarak ne anlama geliyor? 'Gençlik aşısı' tam olarak nedir ve gerçek midir? Op. Dr. Ebru Yörük, gençlik aşısına dair Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.