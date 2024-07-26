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İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 16:26

Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz birbirinden ilginç 10 haritayı sizler için bir araya getirdik. İncelemelere doyamayacağınız bu haritalar hayata bakış açınızı dahi değiştirebilir. Gelin birlikte inceleyelim.

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1. Bölgelerine göre Hindistan'daki en popüler inançlar, 2011.

1. Bölgelerine göre Hindistan'daki en popüler inançlar, 2011.

2. Balkan ülkelerinin bağımsızlıklarını ilan ettikleri tarihler.

2. Balkan ülkelerinin bağımsızlıklarını ilan ettikleri tarihler.

3. Finlandiya yüz ölçümü olarak aslında Yemen'den daha küçük.

3. Finlandiya yüz ölçümü olarak aslında Yemen'den daha küçük.

4. İnsani Gelişme Endeksi'nde ABD'den daha önde olan ülkeler mavi renkte.

4. İnsani Gelişme Endeksi'nde ABD'den daha önde olan ülkeler mavi renkte.

5. Yanak öpücüğünün yaygın olduğu ülkeler kırmızı renkle belirtilmiş.

5. Yanak öpücüğünün yaygın olduğu ülkeler kırmızı renkle belirtilmiş.
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6. Zamana göre Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki nüfus oranı.

6. Zamana göre Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki nüfus oranı.

7. ABD'deki eyaletlerde yaşayan en kalabalık göçmen gruplarının eyaletlere göre dizilimi.

7. ABD'deki eyaletlerde yaşayan en kalabalık göçmen gruplarının eyaletlere göre dizilimi.

8. Batı Avrupa'daki en kalabalık tren istasyonları.

8. Batı Avrupa'daki en kalabalık tren istasyonları.

9. Güney Amerika ülkelerinin nüfusunun ne kadarının başkentte yaşadığının oranları.

9. Güney Amerika ülkelerinin nüfusunun ne kadarının başkentte yaşadığının oranları.

10. Avrupa ülkelerinde 'en utanç duyulan' şehirler.

10. Avrupa ülkelerinde 'en utanç duyulan' şehirler.

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