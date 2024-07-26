İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
İncelemelere Doyamayacağınız Bu 10 Harita Hayata Bakış Açınızı Değiştirebilir!
Görünce 'Yok artık!' diyeceğiniz birbirinden ilginç 10 haritayı sizler için bir araya getirdik. İncelemelere doyamayacağınız bu haritalar hayata bakış açınızı dahi değiştirebilir. Gelin birlikte inceleyelim.
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1. Bölgelerine göre Hindistan'daki en popüler inançlar, 2011.
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2. Balkan ülkelerinin bağımsızlıklarını ilan ettikleri tarihler.
3. Finlandiya yüz ölçümü olarak aslında Yemen'den daha küçük.
4. İnsani Gelişme Endeksi'nde ABD'den daha önde olan ülkeler mavi renkte.
5. Yanak öpücüğünün yaygın olduğu ülkeler kırmızı renkle belirtilmiş.
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6. Zamana göre Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki nüfus oranı.
7. ABD'deki eyaletlerde yaşayan en kalabalık göçmen gruplarının eyaletlere göre dizilimi.
8. Batı Avrupa'daki en kalabalık tren istasyonları.
9. Güney Amerika ülkelerinin nüfusunun ne kadarının başkentte yaşadığının oranları.
10. Avrupa ülkelerinde 'en utanç duyulan' şehirler.
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