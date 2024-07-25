Yarım Asır Sonra Ulaşıldı: Avustralya'da Batan Geminin Enkazı Tam 55 Yıl Sonra Bulunabildi

Tarihe geçen birçok gemi faciasında şüphesiz en çok ses getiren filmlere de konu olan Titanic'ti. Enkazı yıllar sonra bulunan Titanic, popüler kültürde kendine yer edinmişti. Avustralya'da yıllar sonra bulunabilen bir geminin enkazı da tüm dünyayı şoke etmeyi başardı.

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