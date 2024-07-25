Yarım Asır Sonra Ulaşıldı: Avustralya'da Batan Geminin Enkazı Tam 55 Yıl Sonra Bulunabildi
Yarım Asır Sonra Ulaşıldı: Avustralya'da Batan Geminin Enkazı Tam 55 Yıl Sonra Bulunabildi
Tarihe geçen birçok gemi faciasında şüphesiz en çok ses getiren filmlere de konu olan Titanic'ti. Enkazı yıllar sonra bulunan Titanic, popüler kültürde kendine yer edinmişti. Avustralya'da yıllar sonra bulunabilen bir geminin enkazı da tüm dünyayı şoke etmeyi başardı.
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Yıllarca aranan Titanic enkazı birçok araştırma sonucundan bir deniz bilimci olan Robert Ballard tarafından 1985 yılında yani kazadan 73 sene sonra keşfedilmişti.
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Yıllar sonra enkazı bulunan bir diğer gemi ise MV Noongah gemisi oldu. Avustralya'da 1969 yılında yaşanan deniz faciasında batan gemi tam 21 kişiye mezar olmuştu.
1969'da çelik taşırken fırtınaya yakalanarak batan yük gemisinin enkazı onlarca yıllık araştırmanın sonucunda ancak 55 yıl sonra bulunabildi.
Enkazın yeri yüksek çözünürlüklü deniz tabanı haritalaması ve çeşitli video görüntüleri kullanılarak tespit edildi. Enkaz, sağlam ve dik şekilde bulundu. Görüntüler, Avustralya Bilim Ajansı tarafından doğrulandı.
Aslında enkaz yıllar önce yerel halk tarafından Sidney'in 460 kilometre kuzeyinde fark edilmiş ancak gemiyi tespit etmek için gerekli teknolojisi mevcut değildi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 55 yıllık gizem de çözülmüş oldu.
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