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İstanbul ve Bodrum'da Operasyon: Kırmızı Bültenle Aranan Suç Baronları Türkiye'de Yakalandı!

İstanbul ve Bodrum'da Operasyon: Kırmızı Bültenle Aranan Suç Baronları Türkiye'de Yakalandı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.07.2024 - 09:20

Kırmızı bültenle aranan suç baronları; Alexander Gustafsson, Alexandar Nedevskı ve Alexandar Nedevskı Türkiye'de yapılan operasyonlarla yakalandı. 

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Operasyonları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

Operasyonları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.

İsveç tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, doping ve sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan Alexander Gustafsson İstanbul’da yakalandı.

İsveç tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, doping ve sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan Alexander Gustafsson İstanbul’da yakalandı.

Alexander Gustafsson'un Polonya Uyruklu 'Aleksander Kawa' isimli sahte kimliği ve sahte Polonya pasaportuyla Türkiye'le girdiği tespit edildi.

İstanbul'da yakalanan bir diğer isim ise Karadağ tarağından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan Dragan Pavlıcevıc.

İstanbul'da yakalanan bir diğer isim ise Karadağ tarağından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan Dragan Pavlıcevıc.

Avcılar ilçesinde yakalanan Dragan Pavlıcevıc’in; Karadağ, Kolombiya, Ekvador, Avustralya ve Hollanda’da suç örgütü üyeleriyle birlikte 1 ton 570 kg kokain sevkiyatı yaptığı belirtiliyor.

İsveç tarafından çıkartılan Kırmızı Difüzyon Mesajıyla "kara para aklama ve uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede aranan Alexandar Nedevskı ise Bodrum'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

İsveç tarafından çıkartılan Kırmızı Difüzyon Mesajıyla "kara para aklama ve uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede aranan Alexandar Nedevskı ise Bodrum'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Alexandar Nedevski'nin 'Besnik Lajqı' adına düzenlenmiş Kosova pasaportuyla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi.

Ali Yerlika'nın operasyon görüntülerine ilişkin yaptığı paylaşım 👇

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