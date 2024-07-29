İstanbul ve Bodrum'da Operasyon: Kırmızı Bültenle Aranan Suç Baronları Türkiye'de Yakalandı!
İstanbul ve Bodrum'da Operasyon: Kırmızı Bültenle Aranan Suç Baronları Türkiye'de Yakalandı!
Kırmızı bültenle aranan suç baronları; Alexander Gustafsson, Alexandar Nedevskı ve Alexandar Nedevskı Türkiye'de yapılan operasyonlarla yakalandı.
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Operasyonları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu.
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İsveç tarafından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle “uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, doping ve sahtecilik" suçlarından uluslararası seviyede aranan Alexander Gustafsson İstanbul’da yakalandı.
İstanbul'da yakalanan bir diğer isim ise Karadağ tarağından çıkartılan İnterpol Kırmızı Bülteniyle aranan Dragan Pavlıcevıc.
İsveç tarafından çıkartılan Kırmızı Difüzyon Mesajıyla "kara para aklama ve uyuşturucu" suçlarından uluslararası seviyede aranan Alexandar Nedevskı ise Bodrum'da düzenlenen operasyonda yakalandı.
Ali Yerlika'nın operasyon görüntülerine ilişkin yaptığı paylaşım 👇
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