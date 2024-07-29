Venezuela'da Seçimi Kazanan İsim Yine Nicolas Maduro Oldu!
Venezuela'da Seçimi Kazanan İsim Yine Nicolas Maduro Oldu!
Devlet başkanlığı seçimi için sandık başına giden Güney Amerika ülkesi Venezuela'da zafer Nicolas Maduro'nun oldu. Madura üçüncü kez devlet başkanlığı yapacak.
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Venezuela'da Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi.
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Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer aldı.
Seçimlerde sandığa katılım oranının ise yüzde 59 seviyesinde. Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.
61 yaşındaki Maduro, akıl hocası Hugo Chavez'in ölümünün ardından 2013'te ilk kez devlet başkanı olmuştu.
Venezuelalılar, benzeri görülmemiş yoksulluk seviyeleri, hiperenflasyon, gıda ve ilaç kıtlığı ve göç eden aileler nedeniyle giderek artan bir hayal kırıklığı yaşıyor.
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Yazık koskoca ülkeyi kamyon şoförü yönetiyor.
muhalefet: adam kazandı
Enkaz devraldık de enkaz 🤭🤭😅😅