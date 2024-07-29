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Venezuela'da Seçimi Kazanan İsim Yine Nicolas Maduro Oldu!

Venezuela'da Seçimi Kazanan İsim Yine Nicolas Maduro Oldu!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.07.2024 - 08:36

Devlet başkanlığı seçimi için sandık başına giden Güney Amerika ülkesi Venezuela'da zafer Nicolas Maduro'nun oldu. Madura üçüncü kez devlet başkanlığı yapacak. 

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Venezuela'da Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi.

Venezuela'da Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3'üncü kez kazanmayı garantiledi.

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer aldı.

Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 ile ikinci sırada yer aldı.

Seçimlerde sandığa katılım oranının ise yüzde 59 seviyesinde. Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

Seçimlerde sandığa katılım oranının ise yüzde 59 seviyesinde. Seçimden zaferle çıkan aday, 10 Ocak 2025'te ülkenin yeni devlet başkanı olarak yemin edecek.

61 yaşındaki Maduro, akıl hocası Hugo Chavez'in ölümünün ardından 2013'te ilk kez devlet başkanı olmuştu.

61 yaşındaki Maduro, akıl hocası Hugo Chavez'in ölümünün ardından 2013'te ilk kez devlet başkanı olmuştu.
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Venezuelalılar, benzeri görülmemiş yoksulluk seviyeleri, hiperenflasyon, gıda ve ilaç kıtlığı ve göç eden aileler nedeniyle giderek artan bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Venezuelalılar, benzeri görülmemiş yoksulluk seviyeleri, hiperenflasyon, gıda ve ilaç kıtlığı ve göç eden aileler nedeniyle giderek artan bir hayal kırıklığı yaşıyor.

ABD tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar krizi daha da derinleştiriyor.

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timur özer

Yazık koskoca ülkeyi kamyon şoförü yönetiyor.

gizliyazarr

muhalefet: adam kazandı

ömer

Enkaz devraldık de enkaz 🤭🤭😅😅