Görüntüleri Ortaya Çıktı: Tramvayın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
Görüntüleri Ortaya Çıktı: Tramvayın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti
İstanbul Fatih’te dün akşam saatlerinde bir kişi, tramvayın geldiğini görmemiş ve koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hayatını kaybetmişti. Korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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Kabataş-Bağcılar seferlerini yapan tramvay, Fatih’te durağa yaklaştığı sırada bir kişiye çarpmıştı.
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Tramvayın altında kalan kişinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında çıkarılabilmişti.
Tramvay yolunda yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 👇
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