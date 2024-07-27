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Görüntüleri Ortaya Çıktı: Tramvayın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Görüntüleri Ortaya Çıktı: Tramvayın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.07.2024 - 16:22

İstanbul Fatih’te dün akşam saatlerinde bir kişi, tramvayın geldiğini görmemiş ve koşarak karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hayatını kaybetmişti. Korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kabataş-Bağcılar seferlerini yapan tramvay, Fatih’te durağa yaklaştığı sırada bir kişiye çarpmıştı.

Kabataş-Bağcılar seferlerini yapan tramvay, Fatih’te durağa yaklaştığı sırada bir kişiye çarpmıştı.

Tramvayın altında kalan kişinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında çıkarılabilmişti.

Tramvayın altında kalan kişinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrasında çıkarılabilmişti.

Tramvay yolunda yaşanan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı 👇

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