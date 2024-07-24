Kazanın İçeriğine Kimse Anlam Veremedi! İngiliz Vatandaşı, Düzce Belediyesi'ne Ait Cenaze Aracıyla Kaza Yaptı

Düzce Belediyesi'ne ait cenaze aracının karıştığı kazada edinilen bilgiler akılları karıştırdı. Park halindeki bir araca çarpan sürücünün İngiliz vatandaşı çıkması, 'Cenaze aracını nasıl kullanıyor?' sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan sürücünün polise verdiği ehliyetin de geçersiz olduğu bilgisine ulaşıldı.