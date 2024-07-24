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Kazanın İçeriğine Kimse Anlam Veremedi! İngiliz Vatandaşı, Düzce Belediyesi'ne Ait Cenaze Aracıyla Kaza Yaptı

Kazanın İçeriğine Kimse Anlam Veremedi! İngiliz Vatandaşı, Düzce Belediyesi'ne Ait Cenaze Aracıyla Kaza Yaptı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 18:11

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Düzce Belediyesi'ne ait cenaze aracının karıştığı kazada edinilen bilgiler akılları karıştırdı. Park halindeki bir araca çarpan sürücünün İngiliz vatandaşı çıkması, 'Cenaze aracını nasıl kullanıyor?' sorusunu akıllara getirdi. Öte yandan sürücünün polise verdiği ehliyetin de geçersiz olduğu bilgisine ulaşıldı. 

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Düzce Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla kaza yapan kişinin İngiliz vatandaşı çıkması ve İngiltere'den aldığı ehliyeti polislere vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Düzce Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla kaza yapan kişinin İngiliz vatandaşı çıkması ve İngiltere'den aldığı ehliyeti polislere vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Park halindeki araca çarpan kişinin İngiliz vatandaşı olması sebebiyle Düzce Belediyesi'ne ait aracı nasıl kullandığı merak konusu olurken, kazayı yapan kişinin aynı zamanda Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Park halindeki araca çarpan kişinin İngiliz vatandaşı olması sebebiyle Düzce Belediyesi'ne ait aracı nasıl kullandığı merak konusu olurken, kazayı yapan kişinin aynı zamanda Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Daha önce ölümlü bir kazaya karıştığı için ehliyetine el konulan sürücünün polislere bu sefer de İngiltere de aldığı ehliyeti verdiği ortaya çıktı. Polis bu ehliyetin de geçersiz olduğunu belirterek, şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazdı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte o anlar; 📹

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