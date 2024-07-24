Görüş Bildir
Haberler
Video
Bağcılarda Bir Kişi 'Şortla Namaz Kılan Kişiye Müdahale Etmedi' Diye İmamı Okla Vurdu!

Bağcılarda Bir Kişi 'Şortla Namaz Kılan Kişiye Müdahale Etmedi' Diye İmamı Okla Vurdu!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 16:42

İçerik Devam Ediyor

İstanbul Bağcılar'da bulunan Necattin Camii'nde şortla namaz kılan kişiye müdahale etmeyen cami imamına sinirlenen bir kişi, imamı okla vurdu. Yaralı imam hastaneye kaldırılırken, zanlı vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul Bağcılar'da M.F.G. isimli bir şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği için cami imamı D.K. ile tartıştı. Tartışma sonrası camiye okla gelen M.F.G. imamı okla vurdu.

İstanbul Bağcılar'da M.F.G. isimli bir şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği için cami imamı D.K. ile tartıştı. Tartışma sonrası camiye okla gelen M.F.G. imamı okla vurdu.

Saldırı sonrası M.F.G. çevredeki vatandaşlar tarafından yaka paça etkisiz hale getirilirken, imam D.K. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki imamın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Saldırı sonrası M.F.G. çevredeki vatandaşlar tarafından yaka paça etkisiz hale getirilirken, imam D.K. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki imamın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren kişinin, 'Camiye sahip çıkmıyor. Şortla namaz kılanı çıkarmıyor camiden' diye bağırdığı görüldü. 📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
17
14
7
6
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın