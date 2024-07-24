Bağcılarda Bir Kişi 'Şortla Namaz Kılan Kişiye Müdahale Etmedi' Diye İmamı Okla Vurdu!

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İstanbul Bağcılar'da M.F.G. isimli bir şahıs, camide şortla namaz kılan bir kişiye müdahale etmediği için cami imamı D.K. ile tartıştı. Tartışma sonrası camiye okla gelen M.F.G. imamı okla vurdu.
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Saldırı sonrası M.F.G. çevredeki vatandaşlar tarafından yaka paça etkisiz hale getirilirken, imam D.K. hastaneye kaldırıldı. Tedavi altındaki imamın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren kişinin, 'Camiye sahip çıkmıyor. Şortla namaz kılanı çıkarmıyor camiden' diye bağırdığı görüldü. 📹
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