Bağcılarda Bir Kişi 'Şortla Namaz Kılan Kişiye Müdahale Etmedi' Diye İmamı Okla Vurdu!

Öngörülemez Olay! ABD Kıyılarında Bir Balina Aniden Teknenin Üzerine Atladı

Yılın Başında Söylemiş: Astrolog Dinçer Güner'den Nokta Atışı Joe Biden ve Kamala Haris Yorumu

CHP Lideri Özgür Özel'den Sokakta Karşılaştığı Bir Köpeğe: "Meclistekilere Bir Şey Söylemek İster misin?"