Yılın Başında Söylemiş: Astrolog Dinçer Güner'den Nokta Atışı Joe Biden ve Kamala Haris Yorumu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9vA9b...
Başkanlık yarışından asla çekilmeyeceği konusunda ısrarcı olan Joe Biden geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde adaylıktan çekildiğini açıklamış, bu açıklamasının ardından gözler demokratların öne çıkan ismi Kamala Harris'e çevrildi.
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Yaptığı nokta atışı tespitlerle sık sık gündeme gelen Astrolog Dinçer Güner'in, bu yılın başında katıldığı programda bu konuda da dikkat çeken bir tespit yaptığı ortaya çıktı.
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Kamala Haris'in aday olmasının mümkün olmadığı o dönemde Güner, 2024 ABD seçimlerinde farklı etnik kökene sahip birinin aday olabileceğini ve kazanabileceğini söylemiş, ilk akla gelen isim de Kamala Haris olmuş.
İşte o video;
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