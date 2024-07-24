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Yılın Başında Söylemiş: Astrolog Dinçer Güner'den Nokta Atışı Joe Biden ve Kamala Haris Yorumu

Yılın Başında Söylemiş: Astrolog Dinçer Güner'den Nokta Atışı Joe Biden ve Kamala Haris Yorumu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 16:29

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Başkanlık yarışından asla çekilmeyeceği konusunda ısrarcı olan Joe Biden geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde adaylıktan çekildiğini açıklamış, bu açıklamasının ardından gözler demokratların öne çıkan ismi Kamala Harris'e çevrildi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9vA9b...
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Yaptığı nokta atışı tespitlerle sık sık gündeme gelen Astrolog Dinçer Güner'in, bu yılın başında katıldığı programda bu konuda da dikkat çeken bir tespit yaptığı ortaya çıktı.

Yaptığı nokta atışı tespitlerle sık sık gündeme gelen Astrolog Dinçer Güner'in, bu yılın başında katıldığı programda bu konuda da dikkat çeken bir tespit yaptığı ortaya çıktı.

Kamala Haris'in aday olmasının mümkün olmadığı o dönemde Güner, 2024 ABD seçimlerinde farklı etnik kökene sahip birinin aday olabileceğini ve kazanabileceğini söylemiş, ilk akla gelen isim de Kamala Haris olmuş.

Kamala Haris'in aday olmasının mümkün olmadığı o dönemde Güner, 2024 ABD seçimlerinde farklı etnik kökene sahip birinin aday olabileceğini ve kazanabileceğini söylemiş, ilk akla gelen isim de Kamala Haris olmuş.

İşte o video;

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