Çatıdayken Farkedilmişti: Trump'a Suikast Girişiminde Bulunan Şahsın Mitingden Önce Keşif Yaptığı Ortaya Çıktı

Hayvan Hakları Savunucusu Bir Grup Tarafından Sokak Köpekleri İçin Şarkı Bestelendi

CrowdStrike Krizi Sebebiyle Havayolu Ulaşımında Yaşanan Aksamanın Boyutu Bir Video ile Gösterildi

Biz Kime Güveneceğiz? Ankara’da Bir Bakkalın Kendisine Emanet Edilen Anahtarları Kopyaladığı Ortaya Çıktı