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Çatıdayken Farkedilmişti: Trump'a Suikast Girişiminde Bulunan Şahsın Mitingden Önce Keşif Yaptığı Ortaya Çıktı

Çatıdayken Farkedilmişti: Trump'a Suikast Girişiminde Bulunan Şahsın Mitingden Önce Keşif Yaptığı Ortaya Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.07.2024 - 23:34

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Eski ABD başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Pensilvanya Mitingi'inde silahlı saldırıya uğramış, saldırıyı kulağından aldığı hafifi bir yarayla atlatmıştı. Miting sırasında, katılımcıların saldırıyı gerçekleştiren şahsı çatıda fark edip görevlilere haber verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Sizinle burada paylaşmıştık;

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Şimdi de şahsın miting öncesinde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Şimdi de şahsın miting öncesinde çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren Thomas Matthew Crooks'un, mitingden 1 saat kadar önce miting alanında keşif yaptığı görüldü.

Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren Thomas Matthew Crooks'un, mitingden 1 saat kadar önce miting alanında keşif yaptığı görüldü.

İşte o görüntüler;

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