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Bingöl'de Madde Bağımlısı Dehşet Saçtı! 2 Sivil Vatandaş Öldü, 7 Kişi Yaralandı

Bingöl'de Madde Bağımlısı Dehşet Saçtı! 2 Sivil Vatandaş Öldü, 7 Kişi Yaralandı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 15:30

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Bingöl'de madde bağımlısı bir şahıs, elindeki bıçakla sivil vatandaşlara saldırdı. Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. 

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Bingöl'ün Bahçelievler Mahallesi'nde madde bağımlısı bir şahıs sokaktaki sivil vatandaşlara bıçakla saldırdı.

Bingöl'ün Bahçelievler Mahallesi'nde madde bağımlısı bir şahıs sokaktaki sivil vatandaşlara bıçakla saldırdı.

9 kişinin saldırıya maruz kaldığı olayla ilgili açıklama yapan Bingöl Valiliği 2 kişinin öldüğünü, 7 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: 

'Bugün saat 13:30 sularında ilimiz merkez Bahçelievler Mahallesinde cinnet geçirdiği düşünülen madde bağımlısı bir sahsın kesici alet ile sivil vatandaşlarımıza yönelik yaptığı saldırı sonucu iki (2) vatandaşımız vefat etmiş, yaralanan 7 vatandaşımız da Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs emniyet güçlerimizce yakalanarak gözaltına alınmış olup konu ile ilgili adli işlemler devam etmektedir.

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.'

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 📹 (⚠️Dikkat görüntü rahatsız edici olabilir⚠️)

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