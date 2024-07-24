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İstanbul'da E-5 Karayolu Üzerinde 10 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza: Yaralılar Var!

İstanbul'da E-5 Karayolu Üzerinde 10 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza: Yaralılar Var!

Kaza
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.07.2024 - 08:35 Son Güncelleme: 24.07.2024 - 09:01

İstanbul Esenyurt'ta, E-5 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralılar da olduğu bildiriliyor. 

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Zincirleme kaza sonrası E-5 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. İHA'nın aktardığına göre, kazada 7 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza sonrası E-5 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. İHA'nın aktardığına göre, kazada 7 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

DETAYLAR GELİYOR...

Olay yerinden görüntüler 👇

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Ceren

Türkiye'de trafik kazaları neden bu kadar fazla, ehliyet çok kolay alınıyor, ehliyetin kolay alınmasından şikaytçi olduğumuzda eğitim süresi uzamıyor ücret y... Devamını Gör

tugce kurt

ehliyet kolay alınmıyor valla artık içinden geçiyorlar adamın..

Şıpıdık

off yıllarca işe gidip geldiğim güzergahım. 2 Sene önce taşınmamış olsaydım şu an orada boğuşuyor olacaktım. Bugün işe 25dk'da geldim şükürler olsun İstanbul... Devamını Gör

Emel

Şu habere bile gülücük atanlarla, sokakta doğanın canlarını görmek istemeyenlerin aynı kişiler olması gerçeği. Kötülükte sizinle yarışılamaz, Hitler bile sın... Devamını Gör