İstanbul'da E-5 Karayolu Üzerinde 10 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza: Yaralılar Var!
İstanbul'da E-5 Karayolu Üzerinde 10 Aracın Karıştığı Zincirleme Kaza: Yaralılar Var!
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Zincirleme kaza sonrası E-5 Karayolu'nda trafik durma noktasına geldi. İHA'nın aktardığına göre, kazada 7 kişi yaralandı.
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Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinden görüntüler 👇
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