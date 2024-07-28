İkinci Bir 'Ben Dilenci Değilim' Vakası! Murat Kurum, Yanına Gelen Kadının Eline Alışveriş Kartı Tutuşturdu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yanına gelip maaşıyla ilgili soru soran emekli kadının eline alışveriş kartı tutuşturmaya çalıştı. Kartı geri veren kadın, 'Benim bir şeye ihtiyacım yok ihtiyacı olana ver.' dedi.
O anlar geçmiş dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan Erdoğan Bayraktar’ın kanser hastası Dilek Özçelik'e para verdiği anları akla getirdi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret için Rize'ye gitti. Ziyaret esnasında yanına gelen kadının emekli aylıklarıyla ilgili sorusuna cevap veren Kurum, yaşlı kadının eline alışveriş kartı tutuşturmaya çalıştı.
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Kurum'un verdiği kartı istemeyen vatandaş, 'Benim bir şeye ihtiyacım yok ihtiyacı olana ver.' diyerek kartı almayı reddetti. İşte o anlar; 📹
Görüntüler sosyal medyada, 2013 yılında dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın kanser hastası Dilek Özçelik'in kanser ilaçlarıyla ilgili talebine eline para tutuşturarak geçiştirdiği anları hatırlattı. Olayın gündem olması üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girerek Özçelik'in tedavisi için ilaçların temin edileceğini duyurmuştu. Lenf kanseri hastalığı nedeniyle durumu ağırlaşan Özçelik 2018'de hayatını kaybetmişti.
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