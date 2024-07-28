İkinci Bir 'Ben Dilenci Değilim' Vakası! Murat Kurum, Yanına Gelen Kadının Eline Alışveriş Kartı Tutuşturdu!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yanına gelip maaşıyla ilgili soru soran emekli kadının eline alışveriş kartı tutuşturmaya çalıştı. Kartı geri veren kadın, 'Benim bir şeye ihtiyacım yok ihtiyacı olana ver.' dedi.

O anlar geçmiş dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapan Erdoğan Bayraktar’ın kanser hastası Dilek Özçelik'e para verdiği anları akla getirdi.