Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Gözdağı! 'Karabağ'a Nasıl Girdiysek Benzerini Onlara da Yaparız'

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Erdoğan, 'Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek benzerini onlara da yaparız. Yapmamak için hiç bir şey yok, sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım.' dedi.