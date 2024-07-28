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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Gözdağı! 'Karabağ'a Nasıl Girdiysek Benzerini Onlara da Yaparız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Gözdağı! 'Karabağ'a Nasıl Girdiysek Benzerini Onlara da Yaparız'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.07.2024 - 22:18

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin konuşan Erdoğan, 'Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek benzerini onlara da yaparız. Yapmamak için hiç bir şey yok, sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Partisinin Rize İl Teşkilatı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Partisinin Rize İl Teşkilatı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında ', 'Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek benzerini onlara da yaparız. Yapmamak için hiç bir şey yok, sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım.' dedi.

Erdoğan konuyla ilgili açıklamasında ', 'Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek benzerini onlara da yaparız. Yapmamak için hiç bir şey yok, sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım.' dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının ilgili bölümü;📹

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