Emrah Safa Gürkan'dan İşçi Sınıfı Eleştirisi: 'Yukarıdaki Elitrler Bir Şey Vermez, İstemeyi Bileceksiniz'

Ünlü tarihçi Emrah Safa Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda günümüzde çalışan kesimin patronlardan bir şey istemeyi bilmediğini belirterek eleştiride bulundu. Gürkan, 'Arsızca istemediğin zaman bir şey vermeyecek sana yukarıdaki elitler. Siz istemeyi bileceksiniz.' dedi. Gürkan'ın paylaşımına sosyal medyada destek geldi.