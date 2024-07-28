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Emrah Safa Gürkan'dan İşçi Sınıfı Eleştirisi: 'Yukarıdaki Elitrler Bir Şey Vermez, İstemeyi Bileceksiniz'

Emrah Safa Gürkan'dan İşçi Sınıfı Eleştirisi: 'Yukarıdaki Elitrler Bir Şey Vermez, İstemeyi Bileceksiniz'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.07.2024 - 21:23

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Ünlü tarihçi Emrah Safa Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda günümüzde çalışan kesimin patronlardan bir şey istemeyi bilmediğini belirterek eleştiride bulundu. Gürkan, 'Arsızca istemediğin zaman bir şey vermeyecek sana yukarıdaki elitler. Siz istemeyi bileceksiniz.' dedi. Gürkan'ın paylaşımına sosyal medyada destek geldi.

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Türkiye'nin tanınmış tarihçilerinden Emrah Safa Gürkan, sosyal medya paylaşımında, toplumun taleplerini dile getirme konusundaki önemine vurgu yaptı.

Türkiye'nin tanınmış tarihçilerinden Emrah Safa Gürkan, sosyal medya paylaşımında, toplumun taleplerini dile getirme konusundaki önemine vurgu yaptı.

Gürkan, "Arsızca istemediğin zaman bir şey vermeyecek sana yukarıdaki elitler. Siz istemeyi bileceksiniz," diyerek, vatandaşların haklarını savunmak ve seslerini duyurmak konusunda cesur olmaları gerektiğini belirtti. Gürkan'ın p*aylaşımına sosyal medyada destek geldi. İşte o anlar; 📹

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