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Antrenörden Tepki Çeken Hareket! Rahatsızlanan Brezilyalı Sporcu İçin Getirilen Sandalyeye Oturdu

Antrenörden Tepki Çeken Hareket! Rahatsızlanan Brezilyalı Sporcu İçin Getirilen Sandalyeye Oturdu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.07.2024 - 20:32

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda müsabaka esnasında rahatsızlanan eskrimci Nathalie Moellhausen için getirilen sandalyeye antrenörü oturdu. Kameraya yansıyan görüntüler sosyal medyada tepki topladı. 

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilyalı eskrimci Nathalie Moellhausen, müsabaka esnasında sağlık sorunları yaşadı. 38 yaşındaki deneyimli sporcu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle müsabakaya ara vermek zorunda kaldı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Brezilyalı eskrimci Nathalie Moellhausen, müsabaka esnasında sağlık sorunları yaşadı. 38 yaşındaki deneyimli sporcu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle müsabakaya ara vermek zorunda kaldı.

Müsabakada görevli ekipler hemen sporcunun yanına gelerek sorunu anlamaya çalıştı. Bu sırada sporcu için getirilen sandalyeye antrenör oturdu. Hatasının farkına varan antrenör ayağa kalkarak sandalyeyi sporcuya verdi. O anlar sosyal medyada tepki çekti. 📹

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