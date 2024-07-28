Cübbeli Ahmet'in Cehenneme Girecek 3 İnsan Tipini Sıraladığı Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün cehenneme girecek ilk üç insan tipini sıraladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ünlü'nün sıralaması şu şekilde oldu: 'Herhangi bir yerde yönetici olup gücü kötüye kullananlar, zekat vermeyen zenginler, kibirli fakirler.'
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Gündemdeki tartışmalı konulara yönelik yaptığı çıkışlarla bilinen 'Cübbeli Ahmet' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün cehenneme girecek 3 insan tipini sıraladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Ünlü cehennem listesini 'Herhangi bir yerde yönetici olup gücü kötüye kullananlar, zekat vermeyen zenginler, kibirli fakirler.' olarak sıraladı. İşte o görüntüler 👇
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