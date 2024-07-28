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Cübbeli Ahmet'in Cehenneme Girecek 3 İnsan Tipini Sıraladığı Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Cübbeli Ahmet'in Cehenneme Girecek 3 İnsan Tipini Sıraladığı Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.07.2024 - 19:55

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün cehenneme girecek ilk üç insan tipini sıraladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ünlü'nün sıralaması şu şekilde oldu: 'Herhangi bir yerde yönetici olup gücü kötüye kullananlar, zekat vermeyen zenginler, kibirli fakirler.'

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Gündemdeki tartışmalı konulara yönelik yaptığı çıkışlarla bilinen 'Cübbeli Ahmet' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün cehenneme girecek 3 insan tipini sıraladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Gündemdeki tartışmalı konulara yönelik yaptığı çıkışlarla bilinen 'Cübbeli Ahmet' lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü'nün cehenneme girecek 3 insan tipini sıraladığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü cehennem listesini 'Herhangi bir yerde yönetici olup gücü kötüye kullananlar, zekat vermeyen zenginler, kibirli fakirler.' olarak sıraladı. İşte o görüntüler 👇

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