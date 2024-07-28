Yüzlerce Metre Uzunluktaki Dev Boruya Saksafon Çaldı: Sanatçının Denemesinde Keyifli Anlar Yaşandı

Yaşlı bir adam yüzlerce metre uzunluktaki dev borunun önünde saksafon çaldı. Borunun içinde ilerleyen sesisin oluşturduğu yankı ortaya müthiş bir performans çıkardı.
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Bir saksafon sanatçısının dev boru önünde sergilediği performans sosyal medyada gündem oldu.
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Yüzlerce metrelik dev boru önünde enstrümanını çalan sanatçı oluşan yankının da etkisiyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. 📹
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Dev boru onunde saksafon caldi kulaga nedense erotik geliyor dhjdjd