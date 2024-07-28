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Yüzlerce Metre Uzunluktaki Dev Boruya Saksafon Çaldı: Sanatçının Denemesinde Keyifli Anlar Yaşandı

Yüzlerce Metre Uzunluktaki Dev Boruya Saksafon Çaldı: Sanatçının Denemesinde Keyifli Anlar Yaşandı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.07.2024 - 17:56

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Yaşlı bir adam yüzlerce metre uzunluktaki dev borunun önünde saksafon çaldı. Borunun içinde ilerleyen sesisin oluşturduğu yankı ortaya müthiş bir performans çıkardı. 

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Bir saksafon sanatçısının dev boru önünde sergilediği performans sosyal medyada gündem oldu.

Bir saksafon sanatçısının dev boru önünde sergilediği performans sosyal medyada gündem oldu.

Yüzlerce metrelik dev boru önünde enstrümanını çalan sanatçı oluşan yankının da etkisiyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. 📹

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biraslanmiyavdedi

Dev boru onunde saksafon caldi kulaga nedense erotik geliyor dhjdjd