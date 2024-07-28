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Gençlere Taş Çıkarttı: Rahmi Koç Miami'de Kendisi İçin Verilen Hoş Geldin Partisinde Müzisyenlerle Dans Etti

Gençlere Taş Çıkarttı: Rahmi Koç Miami'de Kendisi İçin Verilen Hoş Geldin Partisinde Müzisyenlerle Dans Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 12:41

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Koç hanedanının en büyük ismi olan Rahmi Koç, Türkiye'nin en etkileyici ve saygın figürlerinden biri. Kendisi, ülkenin en büyük ve en başarılı iş ailesinin bir parçası olarak, iş dünyasındaki bilgeliği ve liderliği ile tanınıyor.

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Rahmi Koç, Miami'de arkadaşları tarafından düzenlenen Hoş Geldin Partisinde sahne alan sanatçılarla dans etti.

Rahmi Koç, Miami'de arkadaşları tarafından düzenlenen Hoş Geldin Partisinde sahne alan sanatçılarla dans etti.

94 yaşındaki Rahmi Koç'un gençlere taş çıkarttığı o anlar sosyal medyada viral oldu.

94 yaşındaki Rahmi Koç'un gençlere taş çıkarttığı o anlar sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

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