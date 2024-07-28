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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Katıldığı Bir Açılış Töreninde Sahneye Çıkan Çocuk Elini Öpmeyince Tokat Attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Katıldığı Bir Açılış Töreninde Sahneye Çıkan Çocuk Elini Öpmeyince Tokat Attı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.07.2024 - 11:38 Son Güncelleme: 28.07.2024 - 11:48

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de bir açılış törenine katıdı. Törende ilginç bir an yaşandı.

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Erdoğan sahneye çıktığı sırada 2 çocuk koşarak yanına geldi.

Erdoğan sahneye çıktığı sırada 2 çocuk koşarak yanına geldi.

Çocuklardan biri Erdoğan'ın elini öpmeyince, çocuğa tokat attı.

Çocuklardan biri Erdoğan'ın elini öpmeyince, çocuğa tokat attı.

Çocuk daha sonra görevliler tarafından uyarıldı ve eli öperek harçlığını aldı.

İşte o anlar;

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Black Mamba

herifteki ego allahta yok

ömer

Reyiz bizide öle seviyor istediği olana kadar vuruyor 🤕ama bunlar hep sevgiden 🥹 (Fareler ve insanlar)

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