Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Katıldığı Bir Açılış Töreninde Sahneye Çıkan Çocuk Elini Öpmeyince Tokat Attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de bir açılış törenine katıdı. Törende ilginç bir an yaşandı.
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Erdoğan sahneye çıktığı sırada 2 çocuk koşarak yanına geldi.
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Çocuklardan biri Erdoğan'ın elini öpmeyince, çocuğa tokat attı.
İşte o anlar;
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herifteki ego allahta yok
Reyiz bizide öle seviyor istediği olana kadar vuruyor 🤕ama bunlar hep sevgiden 🥹 (Fareler ve insanlar)
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