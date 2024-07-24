ABD Kongresi'nde Netahyahu Alkışlanırken Bir Demokrat Parti Meclis Üyesi "Savaş Suçlusu" Yazılı Kartını Açtı

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Kongrede protesto edenler kadar destekleyenler de vardı.
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Netanyahu ayakta alkışlandığı sırada Demokrat Partili meclis üyesi Rashida Tlaib,"Savaş suçlusu" yazılı kartını gösteren oturmaya devam etti.
Netanyahu soykırım karşıtlarını "kullanışlı aptallar" olarak tanımladı.
İşte o anlar;
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