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ABD Kongresi'nde Netahyahu Alkışlanırken Bir Demokrat Parti Meclis Üyesi "Savaş Suçlusu" Yazılı Kartını Açtı

ABD Kongresi'nde Netahyahu Alkışlanırken Bir Demokrat Parti Meclis Üyesi "Savaş Suçlusu" Yazılı Kartını Açtı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 23:01

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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Washington'da ABD Kongre'sine katılacağı öğrenilince kongre binasının önünde oturma eylemleri başlamıştı. Bu eylemlerde gözaltına alınanlar da oldu. Protestolar kongrede de devam etti.

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Kongrede protesto edenler kadar destekleyenler de vardı.

Kongrede protesto edenler kadar destekleyenler de vardı.

Netanyahu ayakta alkışlandığı sırada Demokrat Partili meclis üyesi Rashida Tlaib,"Savaş suçlusu" yazılı kartını gösteren oturmaya devam etti.

Netanyahu ayakta alkışlandığı sırada Demokrat Partili meclis üyesi Rashida Tlaib,"Savaş suçlusu" yazılı kartını gösteren oturmaya devam etti.

Netanyahu soykırım karşıtlarını "kullanışlı aptallar" olarak tanımladı.

Netanyahu soykırım karşıtlarını "kullanışlı aptallar" olarak tanımladı.

Faydalı, yararlı aptal tanımı, eylemlerinin sonuçlarını tam olarak anlamadan bir dava için savaştığını düşünen ve davanın liderleri veya diğer siyasi oyuncular tarafından alaycı bir şekilde manipüle edildiğini fark etmeyen kişiler için kullanılır.

İşte o anlar;

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