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Emrah Safa Gürkan Maaş Beklentileri Sorulan Öğrencilerin Cevaplarını Yorumladı: "Neden Dalga Geçiyorsunuz?"

Emrah Safa Gürkan Maaş Beklentileri Sorulan Öğrencilerin Cevaplarını Yorumladı: "Neden Dalga Geçiyorsunuz?"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.07.2024 - 21:26

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Son dönemde bazı üniversitelerde, öğrencilere maaş beklentileri sorulmuş, bazı öğrencilerin verdiği oldukça yüksek miktarlar sosyal medyanın diline düşmüştü.

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Emrah Safa Gürkan bir programında bu konuyu ele aldı ve yüksek maaş beklentisi olan çocuklarla neden dalga geçilmemesi gerektiğini anlattı.

Emrah Safa Gürkan bir programında bu konuyu ele aldı ve yüksek maaş beklentisi olan çocuklarla neden dalga geçilmemesi gerektiğini anlattı.

Öğrencilerin insan gibi yaşamaları için ihtiyaçları olan miktarı söylediklerini belirten Gürkan, okudukları üniversitelere bakıldığında söyledikleri miktarın çok yerinde olduğunu savundu.

Öğrencilerin insan gibi yaşamaları için ihtiyaçları olan miktarı söylediklerini belirten Gürkan, okudukları üniversitelere bakıldığında söyledikleri miktarın çok yerinde olduğunu savundu.

İşte o video;

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Bozkurt

Nitelikli personel ile vasıfsız eleman arasındaki makasın son 15 senede ne derece kapandığından habersizler. O yüzden beklenti uçuk geliyor. Örneğin 2007 sen... Devamını Gör

Osman Elmallı

o zamanda çok düşüktü asgari hatta 450 bile değildi 2007 ilk dönem 403 temmuz ayında 419 yapmışlar eskiden çok eziliyordu asgari ücretli