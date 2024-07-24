Emrah Safa Gürkan Maaş Beklentileri Sorulan Öğrencilerin Cevaplarını Yorumladı: "Neden Dalga Geçiyorsunuz?"

Şüpheli Bir Kişinin Elinde Bulduğu Çantayı Sahibine Teslim Eden Motosikletçi Sosyal Medyada Gündem Oldu

İnegöl'de Yol Kenarındaki Çeşmeden Su İçmek İsteyen Bir Vatandaş Kart Okutması Gerektiğini Görünce İsyan Etti

İnsanlar Şaşkınlıkla Havuzu Terk Etti: Antalya'da Bir Otelde Bir Şahıs Havuza Büyük Tuvaletini Yaptı

ABD Kongresi'nde Netahyahu Alkışlanırken Bir Demokrat Parti Meclis Üyesi "Savaş Suçlusu" Yazılı Kartını Açtı

Sokakta İlginç Hareketler Yaparak Benliğinizi Bulabileceğinizi İddia Eden Bir Genç Gündem Oldu

Bağcılarda Bir Kişi 'Şortla Namaz Kılan Kişiye Müdahale Etmedi' Diye İmamı Okla Vurdu!

"Bir Daha Asla Türkiye'ye Yalnız Gelmeyeceğim" Diyen Bir Turist Yaşadığı Kötü Deneyimi Paylaştı