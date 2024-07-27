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Bizim Rüyalar: Yapay Zekaya "Ülkeler Rüyalarında Ne Görür?" Sorusu Soruldu ve Ortaya İlginç Görseller Çıktı

Bizim Rüyalar: Yapay Zekaya "Ülkeler Rüyalarında Ne Görür?" Sorusu Soruldu ve Ortaya İlginç Görseller Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 21:25 Son Güncelleme: 27.07.2024 - 21:27

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Yapay zeka günümüzde birbirinden farklı alanlarda kullanabiliyor. Bazıları, hayal güçlerinin bittiği yerde yapay zekayı devreye sokuyor. Yapay zeka ile birbirinden ilginç sorulara birbirinden ilginç cevaplar arıyorlar.

Kaynak: https://x.com/ucoklardan/status/18168...
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Bir kullanıcı yapay zekaya "Ülkeler rüya görseydi ne görürlerdi? sorusunu sordu.

Bir kullanıcı yapay zekaya "Ülkeler rüya görseydi ne görürlerdi? sorusunu sordu.

Ortaya ise birbirinden ilginç görseller çıktı.

Ortaya ise birbirinden ilginç görseller çıktı.

İşte o video;

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