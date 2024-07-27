Bizim Rüyalar: Yapay Zekaya "Ülkeler Rüyalarında Ne Görür?" Sorusu Soruldu ve Ortaya İlginç Görseller Çıktı

Kaynak: https://x.com/ucoklardan/status/18168...
Yapay zeka günümüzde birbirinden farklı alanlarda kullanabiliyor. Bazıları, hayal güçlerinin bittiği yerde yapay zekayı devreye sokuyor. Yapay zeka ile birbirinden ilginç sorulara birbirinden ilginç cevaplar arıyorlar.
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Bir kullanıcı yapay zekaya "Ülkeler rüya görseydi ne görürlerdi? sorusunu sordu.
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Ortaya ise birbirinden ilginç görseller çıktı.
İşte o video;
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