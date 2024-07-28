AK Partili Vekil, Muhalefet Sıralarını İşaret Ederek 'Sahipsiz Köpekler' Dedi!

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'nun muhalefet sıralarını işaret edip, 'Sahipsiz köpekler' kelimesini vurgulu bir şekilde kullanması Meclis'in tansiyonunu yükseltti.
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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu sokak hayvanları ile ilgili Meclis'te tartışılmaya devam eden yasa tasarısıyla ilgili konuştu.
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Konuşması esnasında 'Sahipsiz köpekler' derken muhalefet sıralarını işaret eden Yenişehirlioğlu Meclis'te tansiyonu yükseltti. Sıralardan yükselen itirazları Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ sakinleştirmeye çalıştı. İşte o görüntüler; 📹
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