AK Partili Vekil, Muhalefet Sıralarını İşaret Ederek 'Sahipsiz Köpekler' Dedi!

Bu Nasıl İhmal? Mersin'de Arkadaşıyla Sohbet Eden Gencin Üzerine 500 Litrelik Su Tankı Düştü

Rus Bir Stand-Upçı Bir Gösterisinde Türklerin İngilizce Seviyelerini Konu Edindi: "Süpermarket, Git Bu Kadar"