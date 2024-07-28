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AK Partili Vekil, Muhalefet Sıralarını İşaret Ederek 'Sahipsiz Köpekler' Dedi!

AK Partili Vekil, Muhalefet Sıralarını İşaret Ederek 'Sahipsiz Köpekler' Dedi!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.07.2024 - 22:58

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu'nun muhalefet sıralarını işaret edip, 'Sahipsiz köpekler' kelimesini vurgulu bir şekilde kullanması Meclis'in tansiyonunu yükseltti. 

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu sokak hayvanları ile ilgili Meclis'te tartışılmaya devam eden yasa tasarısıyla ilgili konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu sokak hayvanları ile ilgili Meclis'te tartışılmaya devam eden yasa tasarısıyla ilgili konuştu.

Konuşması esnasında 'Sahipsiz köpekler' derken muhalefet sıralarını işaret eden Yenişehirlioğlu Meclis'te tansiyonu yükseltti. Sıralardan yükselen itirazları Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ sakinleştirmeye çalıştı. İşte o görüntüler; 📹

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