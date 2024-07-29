Bir İş Gününde Ne Kadar Harcadığını Anlatan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu

Sosyal medyada bir günde ne kadar harcıyorum konseptinde videolar oldukça popüler. Bir içerik üreticisi kadın da işteyken ne kadar harcağını paylaşmasıyla çokça etkileşim aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Yol, yemek, tatlı ve kahve olmak üzere toplamda 1100 TL harcadığını söyleyen kadın izeyicilere şaşkınlık yaşattı.
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Yorumlarda buluşan izleyiciler her gün nasıl böyle yapılabildiğini tartıştı.
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