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Bir İş Gününde Ne Kadar Harcadığını Anlatan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bir İş Gününde Ne Kadar Harcadığını Anlatan Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.07.2024 - 11:41

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Sosyal medyada bir günde ne kadar harcıyorum konseptinde videolar oldukça popüler. Bir içerik üreticisi kadın da işteyken ne kadar harcağını paylaşmasıyla çokça etkileşim aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Yol, yemek, tatlı ve kahve olmak üzere toplamda 1100 TL harcadığını söyleyen kadın izeyicilere şaşkınlık yaşattı.

Yol, yemek, tatlı ve kahve olmak üzere toplamda 1100 TL harcadığını söyleyen kadın izeyicilere şaşkınlık yaşattı.

Yorumlarda buluşan izleyiciler her gün nasıl böyle yapılabildiğini tartıştı.

Yorumlarda buluşan izleyiciler her gün nasıl böyle yapılabildiğini tartıştı.

İşte detaylar 👇

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