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Kenan Işık'ın Komaya Girmeden Önce Yaptığı Son Röportaj Ortaya Çıktı

Kenan Işık'ın Komaya Girmeden Önce Yaptığı Son Röportaj Ortaya Çıktı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
29.07.2024 - 13:36

Ünlü oyuncu Kenan Işık, 10 yıldır mücadele ettiği yaşam savaşını. bugün kaybetti. Işık'ın komaya girmeden önceki son röportajı ise bugün ortaya çıktı.

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Ünlü oyuncu Kenan Işık, 2014 geçirdiği beyin kanamasının ardından verdiği yaşam mücadelesini maalesef bugün kaybetti.

Ünlü oyuncu Kenan Işık, 2014 geçirdiği beyin kanamasının ardından verdiği yaşam mücadelesini maalesef bugün kaybetti.

Işık'tan geriye yer aldığı başarılı yapımlar ve mutlu günlere dair bu kareler kaldı.

Işık'tan geriye yer aldığı başarılı yapımlar ve mutlu günlere dair bu kareler kaldı.

Ünlü oyuncunun sağlığında verdiği en son röportajı ise bugün cinemascom instagram hesabında yeniden yayınlandı. Sanatçı, ileriye yönelik projeleriyle ilgili işte bu şekilde konuşmuştu 👇

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