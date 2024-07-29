Kenan Işık'ın Komaya Girmeden Önce Yaptığı Son Röportaj Ortaya Çıktı
Kenan Işık'ın Komaya Girmeden Önce Yaptığı Son Röportaj Ortaya Çıktı
Ünlü oyuncu Kenan Işık, 10 yıldır mücadele ettiği yaşam savaşını. bugün kaybetti. Işık'ın komaya girmeden önceki son röportajı ise bugün ortaya çıktı.
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Ünlü oyuncu Kenan Işık, 2014 geçirdiği beyin kanamasının ardından verdiği yaşam mücadelesini maalesef bugün kaybetti.
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Işık'tan geriye yer aldığı başarılı yapımlar ve mutlu günlere dair bu kareler kaldı.
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