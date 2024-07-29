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Ünlü Sunucu Kenan Işık Hayatını Kaybetti!

etiket Ünlü Sunucu Kenan Işık Hayatını Kaybetti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
29.07.2024 - 10:59

2014 yılında beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu ve sunucu Kenan Işık hayatını kaybetti!

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının efsane sunucusu Kenan Işık rol aldığı her yapımla da gönüllere taht kurmuş bir isimdi.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının efsane sunucusu Kenan Işık rol aldığı her yapımla da gönüllere taht kurmuş bir isimdi.

21 Mart 2014 tarihinde spor yaptıktan sonra saunaya giren ardından da fenalaşarak dengesini kaybedip düşen Kenan Işık başını çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.

21 Mart 2014 tarihinde spor yaptıktan sonra saunaya giren ardından da fenalaşarak dengesini kaybedip düşen Kenan Işık başını çarpması sonucu beyin kanaması geçirmişti.

Geçirdiği ameliyatların ardından tedavisi evinde süren ve 10 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti.

Geçirdiği ameliyatların ardından tedavisi evinde süren ve 10 yıldır komada olan oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti.

Efsane sunucu Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz...

Efsane sunucu Kenan Işık'a Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz...

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