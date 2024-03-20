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Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kenan Işık 10 Yıldır Bitkisel Hayatta: Son Durumu Nasıl?

Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kenan Işık 10 Yıldır Bitkisel Hayatta: Son Durumu Nasıl?

Effy
Effy - Onedio Editörü
21.03.2024 - 00:01

Spor sonrasında saunada geçirdiği kaza sonrası yatağa bağlı yaşamını sürdüren Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının unutulmaz sunucusu Kenan Işık, 21 Mart 2014 tarihinde komaya girmişti. Ünlü sunucu komaya girmesinin üzerinden 10 yıl geçti... Peki ne olmuştu, şu anda durumu nasıl?

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Kenan Işık'ın beyin kanaması sonucu komaya girmesinin üzerinden 10 yıl geçti...

Kenan Işık'ın beyin kanaması sonucu komaya girmesinin üzerinden 10 yıl geçti...

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpmış, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet bitkisel hayatta olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam ediyor...

Ünlü sunucunun son durumunu ise geçtiğimiz Eylül ayında arkadaşı Ozan Zeybek aktarmıştı.

Ünlü sunucunun son durumunu ise geçtiğimiz Eylül ayında arkadaşı Ozan Zeybek aktarmıştı.

Işık'ın görünüm olarak iyi olduğunu ve ailesinin ünlü sunucuya çok iyi bir şekilde baktığını anlatan Zeybek, “Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle” sözlerini kullanmıştı.

Işık'ın görünüm olarak iyi olduğunu ve ailesinin ünlü sunucuya çok iyi bir şekilde baktığını anlatan Zeybek, “Kenan Işık’ı nasıl biliyorsanız öyle” sözlerini kullanmıştı.

“Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor” sözleriyle son durumu aktarmıştı.

“Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor” sözleriyle son durumu aktarmıştı.
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Ayrıca her gün sakal tıraşının yapıldığını ve besin takviyesi aldığını da aktarmıştı.

Ayrıca her gün sakal tıraşının yapıldığını ve besin takviyesi aldığını da aktarmıştı.

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