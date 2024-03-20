Kim Milyoner Olmak İster'in Sunucusu Kenan Işık 10 Yıldır Bitkisel Hayatta: Son Durumu Nasıl?

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Kenan Işık, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpmış, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet bitkisel hayatta olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam ediyor...