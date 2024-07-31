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Genco Erkal Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Genco Erkal Tiyatroları ve Oyunları

Genco Erkal Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Genco Erkal Tiyatroları ve Oyunları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.07.2024 - 10:08

Usta oyuncu Genco Erkal, hayatını kaybetti. Erkal, yaşamı boyunca birçok tiyatro oyununda yer almıştı. Aynı zamanda yönetmenlik de yapan usta isim, Nazım Hikmet adına düzenlenen Yaşamaya Dair müzikalini uyarlamış ve yönetmişti. Pek çok ödüle layık görülen Genco Erkal, kanserden hayatını kaybetti.

Peki Genco Erkal kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Genco Erkal Kimdir?

Genco Erkal

Oyuncu Genco Erkal, 28 Mart 1938 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Nebahat Erkal Şerbetçi, babası ise Reşat Erkal'dır. Genco Erkal'ın Ferit adında bir erkek kardeşi vardır.

Usta oyuncu Genco Erkal, aslen İstanbulludur. Zeynep Tedü ile evlidir ve Ayşe adında bir kızı vardır.

Genco Erkal'ın Eğitimi Ne?

Genco Erkal İstanbul Üniversitesi

Genco Erkal, ilköğrenimi Galatasaray'da yatılı olarak tamamladı. Daha sonra Robert Koleji Lisesi'ne gitti. İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

Genco Erkal Tiyatroları

Genco Erkal Tiyatroları

Erkal, bir ilke imza atarak Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Usta isim, bu oyunu 1965'te Rus yazar Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayarak gerçekleştirdi.

Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanınmaya başladı.

Genco Erkal'ın Filmleri Nelerdir?

Genco Erkal Prensesin Uykusu

  • Prensesin Uykusu

  • Pazar, Bir Ticaret Masalı

  • Camdan Kalkıp

  • Keşanlı Ali Destanı

  • Hakkari'de Bir Mevsim

  • Faize Hücum

  • At

  • Bir Delinin Hatıra Defteri

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