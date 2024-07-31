Genco Erkal Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Genco Erkal Tiyatroları ve Oyunları

Erkal, bir ilke imza atarak Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Usta isim, bu oyunu 1965'te Rus yazar Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayarak gerçekleştirdi.

Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanınmaya başladı.