Genco Erkal Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Genco Erkal Tiyatroları ve Oyunları
Genco Erkal Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Genco Erkal Tiyatroları ve Oyunları
Usta oyuncu Genco Erkal, hayatını kaybetti. Erkal, yaşamı boyunca birçok tiyatro oyununda yer almıştı. Aynı zamanda yönetmenlik de yapan usta isim, Nazım Hikmet adına düzenlenen Yaşamaya Dair müzikalini uyarlamış ve yönetmişti. Pek çok ödüle layık görülen Genco Erkal, kanserden hayatını kaybetti.
Peki Genco Erkal kimdir, kaç yaşında, nereli?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genco Erkal Kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genco Erkal'ın Eğitimi Ne?
Genco Erkal Tiyatroları
Genco Erkal'ın Filmleri Nelerdir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın