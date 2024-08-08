Filenin Sultanlarını Yarı Finalde Yalnız Bırakmayan Özge Özpirinçci Olimpiyat Coşkusuna Kapılarak Dans Etti

Kalplerde taht kuran Filenin Sultanlarına destek vermek için Fransa'da gerçekleşen Olimpiyatlara uçan Özge Özpirinçci, Hazal Kaya ve Aslı Kızmaz'ın yarı final heyecanı başlamıştı. Paris'e adım attığı gibi yerinde duramayan Özpirinçci'nin dansı dikkat çekti.