Filenin Sultanlarını Yarı Finalde Yalnız Bırakmayan Özge Özpirinçci Olimpiyat Coşkusuna Kapılarak Dans Etti
Filenin Sultanlarını Yarı Finalde Yalnız Bırakmayan Özge Özpirinçci Olimpiyat Coşkusuna Kapılarak Dans Etti
Kalplerde taht kuran Filenin Sultanlarına destek vermek için Fransa'da gerçekleşen Olimpiyatlara uçan Özge Özpirinçci, Hazal Kaya ve Aslı Kızmaz'ın yarı final heyecanı başlamıştı. Paris'e adım attığı gibi yerinde duramayan Özpirinçci'nin dansı dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olimpiyatlarda Çin'i mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, tarihi bir başarıya imza atarak yarı finale yükseldi! Bu büyük zafer, Türk voleybolunun yeni bir dönemine kapı araladı ve millî takımımız yeteneklerini uluslararası arenada bir kez daha kanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olimpiyatların heyecanıyla tutuşan Hazal Kaya ve Özge Özpirinçci soluğu Paris'te aldı. Yarı finali izlemek için toplanan ünlü isimler kızları yalnız bırakmadı!
Paris'e adım atmasıyla heyecan dolan Özge Özpirinçci işte böyle dans etti! O zaman soralım, akşamki yarı final maçına hazır mıyız?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın