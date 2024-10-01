Yakın Kadraj Pozlarını Paylaşan Ebru Gündeş'in Hem Estetikleri Hem de Bakışları Kadar Sert Kaşları Göze Battı!
Yakın Kadraj Pozlarını Paylaşan Ebru Gündeş'in Hem Estetikleri Hem de Bakışları Kadar Sert Kaşları Göze Battı!
Geçtiğimiz saatlerde bir seri yeni poz paylaşan Ebru Gündeş, yakın kadrajdan yüzünü gösteren fotoğraflarında kaşları ve estetikleriyle dikkat çekti!
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Sesiyle yıllardır milyonları kendine hayran bırakan, asaletiyle adından daima söz ettiren Ebru Gündeş, hem sahneleri hem de özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.
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Geçmişten bugüne "minik dokunuşlarla" yaşadığı değişim kimilerinin tepkisini çekerken, kimileri tarafından da hala çok doğal ve güzel bulunuyor kendisi.
Şimdi gündemimizde olmasının sebebi ise paylaştığı son pozlar... Geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabında bir seri poz paylaşan Ebru Gündeş, "Yakından bakmak daha fazlasını görmektir…" notunu düştü.
Yukarıda gördüğünüz pozlardaki kaş detayı ve aşağıda gördüğünüz x10 zoom'lu bu pozu sosyal medya kullanıcılarına "Keşke yakından görmeseydik" dedirtti...
Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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