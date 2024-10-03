Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Artık Ona "Dede" Diyeceksiniz: Eminem, Bir Tanecik Kızının Hamilelik Haberini Koca Bir Jestle Duyurdu!

Artık Ona "Dede" Diyeceksiniz: Eminem, Bir Tanecik Kızının Hamilelik Haberini Koca Bir Jestle Duyurdu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 23:01

Dünyaca ünlü rapçi Eminem, ilk göz ağrısı Hailie'nin hamileliğini koca bir jestle duyurdu! Dede olacağını öğrenince şoka giren Eminem'in halleri sosyal medya kullanıcılarına koca bir iç çektirdi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tüm dünyaya rap müziği öğreten, yaşayan efsane Eminem, hepsi birbirinden güzel ve anlamlı şarkılarıyla olduğu kadar aile ilişkileriyle de magazin gündeminde adından söz ettiriyor biliyorsunuz.

Tüm dünyaya rap müziği öğreten, yaşayan efsane Eminem, hepsi birbirinden güzel ve anlamlı şarkılarıyla olduğu kadar aile ilişkileriyle de magazin gündeminde adından söz ettiriyor biliyorsunuz.

Bilen mutlaka vardır, tüm dünyanın yakından tanıdığı ünlü rapçi, 1995 yılında doğan ilk kızı Hailie Jade'e bir ayrı düşkün! Zamanında kızına yazdığı "Mockingbird" şarkısıyla listeleri alt üst etmiş, kalbimize dokunmuştu hatırlarsanız.

Bilen mutlaka vardır, tüm dünyanın yakından tanıdığı ünlü rapçi, 1995 yılında doğan ilk kızı Hailie Jade'e bir ayrı düşkün! Zamanında kızına yazdığı "Mockingbird" şarkısıyla listeleri alt üst etmiş, kalbimize dokunmuştu hatırlarsanız.

Hailie Jade, geçtiğimiz aylarda Evan McClintock ile dünyaevine girmiş, babacığının yanından ayrılmıştı. Düğün kareleri içimizi paramparça etmeye yetmişti hatta!

Hailie Jade, geçtiğimiz aylarda Evan McClintock ile dünyaevine girmiş, babacığının yanından ayrılmıştı. Düğün kareleri içimizi paramparça etmeye yetmişti hatta!

Geçtiğimiz dakikalarda sürpriz ve insana kendini deli gibi yaşlı hissettiren bir haber geldi! Eminem, "Temporary" isimli yeni şarkısının klibinde kızına veda etti ve dede olacağını duyurdu!

Gözyaşlarınızı tutamayabilirsiniz, bizden uyarması... 🥺

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ardından kızı Hailie ile bir video daha paylaşan Eminem, üzerinde "Dede" yazan formasını ve torununun ultrasonunu büyük bir şok içinde kameralara gösterdi.

Ardından kızı Hailie ile bir video daha paylaşan Eminem, üzerinde "Dede" yazan formasını ve torununun ultrasonunu büyük bir şok içinde kameralara gösterdi.

👇

Yorumlar da gecikmedi tabii...

Yorumlar da gecikmedi tabii...
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın