Artık Ona "Dede" Diyeceksiniz: Eminem, Bir Tanecik Kızının Hamilelik Haberini Koca Bir Jestle Duyurdu!
Artık Ona "Dede" Diyeceksiniz: Eminem, Bir Tanecik Kızının Hamilelik Haberini Koca Bir Jestle Duyurdu!
Dünyaca ünlü rapçi Eminem, ilk göz ağrısı Hailie'nin hamileliğini koca bir jestle duyurdu! Dede olacağını öğrenince şoka giren Eminem'in halleri sosyal medya kullanıcılarına koca bir iç çektirdi!
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Tüm dünyaya rap müziği öğreten, yaşayan efsane Eminem, hepsi birbirinden güzel ve anlamlı şarkılarıyla olduğu kadar aile ilişkileriyle de magazin gündeminde adından söz ettiriyor biliyorsunuz.
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Bilen mutlaka vardır, tüm dünyanın yakından tanıdığı ünlü rapçi, 1995 yılında doğan ilk kızı Hailie Jade'e bir ayrı düşkün! Zamanında kızına yazdığı "Mockingbird" şarkısıyla listeleri alt üst etmiş, kalbimize dokunmuştu hatırlarsanız.
Hailie Jade, geçtiğimiz aylarda Evan McClintock ile dünyaevine girmiş, babacığının yanından ayrılmıştı. Düğün kareleri içimizi paramparça etmeye yetmişti hatta!
Geçtiğimiz dakikalarda sürpriz ve insana kendini deli gibi yaşlı hissettiren bir haber geldi! Eminem, "Temporary" isimli yeni şarkısının klibinde kızına veda etti ve dede olacağını duyurdu!
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Ardından kızı Hailie ile bir video daha paylaşan Eminem, üzerinde "Dede" yazan formasını ve torununun ultrasonunu büyük bir şok içinde kameralara gösterdi.
Yorumlar da gecikmedi tabii...
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