Kadın Cinayetleri Hakkında "Benim Dışımda Hiç Kimse Güvende Değil" Diyen Sibel Can'dan Açıklama Geldi!
Kadın Cinayetleri Hakkında "Benim Dışımda Hiç Kimse Güvende Değil" Diyen Sibel Can'dan Açıklama Geldi!
Geçtiğimiz saatlerde bir defilede görüntülenen Sibel Can'ın yaşanan kadın cinayetlerine karşı yaptığı 'Benden başka hiç kimse güvende değil' açıklaması tartışmaya neden olmuştu. Ünlü şarkıcıdan açıklama geldi.
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4 Ekim'de 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in iki genç kadını canice katletmesi tüm ülkeyi derin bir yasa boğarken yaşananlara hem ülkemizden hem ünlü isimlerimizden tepkiler geldi.
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Kimileri yaşananlara isyan ederken kimi ünlü isimlerimizin tepkisi de çok eleştirildi hatırlarsanız. Dün bir defilede görüntülenen Sibel Can'ın "Benden başka hiç kimse güvende değil" açıklaması da tartışmaya neden ollan tepkilerden bir tanesiydi.
Verdiği tepkinin yanlış anlaşıldığını düşünen ve sosyal medyadan tepki çeken Sibel Can, geçtiğimiz saatlerde yeni bir açıklama yaparak yanlış anlaşılmayı düzeltmek istedi.
"Manipüle ederek, söylenilen ve anlatılmak istenilen şeyi başka anlamlar yükleyerek servis etmek hiç kimseye bir şey kazandırmayacaktır" diyen Can, her zaman iletişime samimi duygular ile devam edeceğini de belirtti.
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