Demet Akalın'dan İkbal'in Ailesi İçin "Ben Onları Uyardım" Diyen Katil Semih Çelik'in Annesine Sert Çıkış!
Demet Akalın'dan İkbal'in Ailesi İçin "Ben Onları Uyardım" Diyen Katil Semih Çelik'in Annesine Sert Çıkış!
Demet Akalın, iki genç kızı canice katleden Semih Çelik'in annesine sert çıkıştı!
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Geçtiğimiz günlerde katil Semih Çelik iki kadını canice katletmiş, 19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vefatı ülkeyi yasa boğmuştu hatırlarsanız.
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Yaşanan katliam ülkemizi derin bir yasa boğmuş, Çelik'in annesinin "İkbal'e 'gözlerini oyacağım' diye video göndermiş de, o kızı neden İstanbul'da tutmuşlar? Ben onları uyardım. 'Eve yeni taşındık, başka yere taşınamayız' dediler." açıklaması ise sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.
Demet Akalın da Çelik'in annesine tepki gösteren isimlerden bir tanesi oldu. Akalın, Çelik'in annesinin açıklamaları karşısında öfkesine hakim olamadı!
Ünlü şarkıcı X hesabından yaptığı paylaşım ile "Sen niye lanet oğlunu alıp dünyanın öbür ucuna gitmediniz tehlikeli olan sizdiniz!!" açıklamalarında bulundu.
İşte Akalın'ın paylaşımı 👇🏻
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