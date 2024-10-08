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Ülkede Ardı Arkası Kesilmeyen Olayları Eleştiren Mustafa Sandal Hatay'da Atkı Dokuyan Özgür Özel'e de Taş Attı

Ülkede Ardı Arkası Kesilmeyen Olayları Eleştiren Mustafa Sandal Hatay'da Atkı Dokuyan Özgür Özel'e de Taş Attı

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 15:17

Ülkede ardı arkası kesilmeyen olaylara sosyal medya hesabından tepki gösteren ünlü sanatçı Mustafa Sandal, bu kez Özgür Özel'i eleştirdi.

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19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vefatı ülkeyi yasa boğmuş, ünlü isimlerden de yaşanan katliama dair tepkiler gelmişti hatırlarsanız.

19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vefatı ülkeyi yasa boğmuş, ünlü isimlerden de yaşanan katliama dair tepkiler gelmişti hatırlarsanız.

Ülkede ardı arkası kesilmeyen olaylara tepki gösteren isimlerden bir tanesi de Mustafa Sandal olmuş, ünlü sanatçı X hesabından yaptığı paylaşımlar ile tepkisini ortaya koymuştu.

Ülkede ardı arkası kesilmeyen olaylara tepki gösteren isimlerden bir tanesi de Mustafa Sandal olmuş, ünlü sanatçı X hesabından yaptığı paylaşımlar ile tepkisini ortaya koymuştu.

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Mustafa Sandal bu kez eleştiri oklarını Türkiye Ana Muhalefet Lideri Özgür Özel'e çevirdi.

Mustafa Sandal bu kez eleştiri oklarını Türkiye Ana Muhalefet Lideri Özgür Özel'e çevirdi.

X hesabından Özgür Özel'in Hatay'da atkı dokuduğu anların fotoğrafını paylaşan Sandal, "Arkadaşlar evet ülke yangın yeri ancak ana muhalefet lideri inanılmaz bir subliminal mesaj veriyor; 'ilmik ilmik örüyorum, bekleyin' diyor! Biz anlayamıyoruz…" yorumunda bulundu.

X hesabından Özgür Özel'in Hatay'da atkı dokuduğu anların fotoğrafını paylaşan Sandal, "Arkadaşlar evet ülke yangın yeri ancak ana muhalefet lideri inanılmaz bir subliminal mesaj veriyor; 'ilmik ilmik örüyorum, bekleyin' diyor! Biz anlayamıyoruz…" yorumunda bulundu.
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İşte Mustafa Sandal'ın paylaşımı 👇🏻

İşte Mustafa Sandal'ın paylaşımı 👇🏻
twitter.com

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hayaldünyası

Güzel giydirmiş 👏 Muhalefetin de kime çalıştığını biliyoruz artık.

Ihsn Ünal

Özgür özel çok oy kaybettirecek maalesef

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