Ülkede Ardı Arkası Kesilmeyen Olayları Eleştiren Mustafa Sandal Hatay'da Atkı Dokuyan Özgür Özel'e de Taş Attı
Ülkede Ardı Arkası Kesilmeyen Olayları Eleştiren Mustafa Sandal Hatay'da Atkı Dokuyan Özgür Özel'e de Taş Attı
Ülkede ardı arkası kesilmeyen olaylara sosyal medya hesabından tepki gösteren ünlü sanatçı Mustafa Sandal, bu kez Özgür Özel'i eleştirdi.
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19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vefatı ülkeyi yasa boğmuş, ünlü isimlerden de yaşanan katliama dair tepkiler gelmişti hatırlarsanız.
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Ülkede ardı arkası kesilmeyen olaylara tepki gösteren isimlerden bir tanesi de Mustafa Sandal olmuş, ünlü sanatçı X hesabından yaptığı paylaşımlar ile tepkisini ortaya koymuştu.
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Mustafa Sandal bu kez eleştiri oklarını Türkiye Ana Muhalefet Lideri Özgür Özel'e çevirdi.
X hesabından Özgür Özel'in Hatay'da atkı dokuduğu anların fotoğrafını paylaşan Sandal, "Arkadaşlar evet ülke yangın yeri ancak ana muhalefet lideri inanılmaz bir subliminal mesaj veriyor; 'ilmik ilmik örüyorum, bekleyin' diyor! Biz anlayamıyoruz…" yorumunda bulundu.
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İşte Mustafa Sandal'ın paylaşımı 👇🏻
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Güzel giydirmiş 👏 Muhalefetin de kime çalıştığını biliyoruz artık.
Özgür özel çok oy kaybettirecek maalesef
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