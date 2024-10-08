Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Konuşması Tepki Çekmişti: Serenay Sarıkaya'nın Kadın Cinayetleri Yorumuna Bir Taş da Feyza Altun'dan Geldi

Konuşması Tepki Çekmişti: Serenay Sarıkaya'nın Kadın Cinayetleri Yorumuna Bir Taş da Feyza Altun'dan Geldi

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 13:48

Susması ayrı konuşması ayrı eleştirilen Serenay Sarıkaya'nın kadın cinayetleri yorumuna bir taş da ünlü avukat Feyza Altun'dan geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Katil Semih Çelik tarafından canice katledilen kızlarımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vefatı tüm ülkeyi derinden sarstı.

Katil Semih Çelik tarafından canice katledilen kızlarımız Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in vefatı tüm ülkeyi derinden sarstı.

Birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden yaşanan katliama tepki gösterip isyan ederken, Serenay Sarıkaya'nın gündeme dair hiçbir açıklamada bulunmaması da tepki çekmişti.

Birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden yaşanan katliama tepki gösterip isyan ederken, Serenay Sarıkaya'nın gündeme dair hiçbir açıklamada bulunmaması da tepki çekmişti.

Dün katıldığı bir etkinlikte gündeme dair "Yani bu konuda söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, inanılamayacak şeyler yaşıyoruz. Çok kısa bir süre zarfında yaşadık her şeyi. Bununla ilgili artık söylenecek bir şey yok bence artık yapılması gereken bir şeyler var" açıklamalarında bulunan Sarıkaya'nın sözleri de tepki görmesine neden olmuştu.

Dün katıldığı bir etkinlikte gündeme dair "Yani bu konuda söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, inanılamayacak şeyler yaşıyoruz. Çok kısa bir süre zarfında yaşadık her şeyi. Bununla ilgili artık söylenecek bir şey yok bence artık yapılması gereken bir şeyler var" açıklamalarında bulunan Sarıkaya'nın sözleri de tepki görmesine neden olmuştu.

Sarıkaya'nın açıklamasından burada bahsetmiştik 👇🏻

Sarıkaya, gündeme dair yaptığı yorum ile sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra ünlü isimlerden de tepki aldı. Sarıkaya'ya taş atan isimlerden bir tanesi de ünlü avukat Feyza Altun oldu.

Sarıkaya, gündeme dair yaptığı yorum ile sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra ünlü isimlerden de tepki aldı. Sarıkaya'ya taş atan isimlerden bir tanesi de ünlü avukat Feyza Altun oldu.

X hesabından Serenay Sarıkaya'nın kadın cinayetleri hakkında yorum yaptığı videoyu alıntılayan Altun, "Konuşamamış" yorumu ile kısa ve öz konuştu!

X hesabından Serenay Sarıkaya'nın kadın cinayetleri hakkında yorum yaptığı videoyu alıntılayan Altun, "Konuşamamış" yorumu ile kısa ve öz konuştu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte Feyza Altun'un yorumu 👇🏻

İşte Feyza Altun'un yorumu 👇🏻
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın