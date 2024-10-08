Konuşması Tepki Çekmişti: Serenay Sarıkaya'nın Kadın Cinayetleri Yorumuna Bir Taş da Feyza Altun'dan Geldi
Konuşması Tepki Çekmişti: Serenay Sarıkaya'nın Kadın Cinayetleri Yorumuna Bir Taş da Feyza Altun'dan Geldi
Susması ayrı konuşması ayrı eleştirilen Serenay Sarıkaya'nın kadın cinayetleri yorumuna bir taş da ünlü avukat Feyza Altun'dan geldi.
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Birçok ünlü isim sosyal medya üzerinden yaşanan katliama tepki gösterip isyan ederken, Serenay Sarıkaya'nın gündeme dair hiçbir açıklamada bulunmaması da tepki çekmişti.
Dün katıldığı bir etkinlikte gündeme dair "Yani bu konuda söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, inanılamayacak şeyler yaşıyoruz. Çok kısa bir süre zarfında yaşadık her şeyi. Bununla ilgili artık söylenecek bir şey yok bence artık yapılması gereken bir şeyler var" açıklamalarında bulunan Sarıkaya'nın sözleri de tepki görmesine neden olmuştu.
Sarıkaya, gündeme dair yaptığı yorum ile sosyal medya kullanıcılarının yanı sıra ünlü isimlerden de tepki aldı. Sarıkaya'ya taş atan isimlerden bir tanesi de ünlü avukat Feyza Altun oldu.
X hesabından Serenay Sarıkaya'nın kadın cinayetleri hakkında yorum yaptığı videoyu alıntılayan Altun, "Konuşamamış" yorumu ile kısa ve öz konuştu!
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İşte Feyza Altun'un yorumu 👇🏻
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