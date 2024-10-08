Ünlü Güzellerin Reklam Filmlerinden Aldıkları Ücreti Öğrenince Ağzınız Bir Karış Açık Kalacak!
Ünlü Güzellerin Reklam Filmlerinden Aldıkları Ücreti Öğrenince Ağzınız Bir Karış Açık Kalacak!
Özel hayatları ve kariyerleri ile sık sık magazin gündemine konu olan ünlü güzellerin reklam filmlerinden kazandıkları ücreti duyunca ağzınız bir karış açık kalacak!
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Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Demet Özdemir... Rol aldıkları yapımlar ile dikkat çeken ünlü güzeller bazen özel hayatları bazen kariyerleri ile magazin gündeminde sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki.
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Bugünün konusu ise ünlü güzellerin rol aldıkları reklam filmlerinden kazandıkları ücret! Gelin ünlü güzellerin duyduğunuzda ağzınızın bir karış açık kalacağı reklam ücretlerine bir bakalım!
Hazırsanız şimdilerde Mert Demir'le yaşadığı ilişkiyle gündemimize gelen Serenay Sarıkaya ile başlayalım! Ünlü oyuncu reklam filmlerinden ortalama 20 milyon TL kazanıyor.
Sabancı gelini olma yolunda ilerleyen Hande Erçel ise reklam filmlerinden 16 milyon kazanıyor.
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisindeki Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun reklam kaşesi ise 18 milyon TL.
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Şarkıları ile müzik listelerinin altını üstüne getiren Zeynep Bastık da reklam filmlerinden 20 milyon TL kazanıyor.
Camianın en çok kazanan ünlü güzeli ise Demet Özdemir! Ünlü oyuncu reklam filmlerinden ortalama 25 milyon TL kazanıyor.
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