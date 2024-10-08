Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlü Güzellerin Reklam Filmlerinden Aldıkları Ücreti Öğrenince Ağzınız Bir Karış Açık Kalacak!

Ünlü Güzellerin Reklam Filmlerinden Aldıkları Ücreti Öğrenince Ağzınız Bir Karış Açık Kalacak!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 12:41

Özel hayatları ve kariyerleri ile sık sık magazin gündemine konu olan ünlü güzellerin reklam filmlerinden kazandıkları ücreti duyunca ağzınız bir karış açık kalacak!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Demet Özdemir... Rol aldıkları yapımlar ile dikkat çeken ünlü güzeller bazen özel hayatları bazen kariyerleri ile magazin gündeminde sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki.

Afra Saraçoğlu, Hande Erçel, Demet Özdemir... Rol aldıkları yapımlar ile dikkat çeken ünlü güzeller bazen özel hayatları bazen kariyerleri ile magazin gündeminde sık sık konuşuluyor biliyorsunuz ki.

Bugünün konusu ise ünlü güzellerin rol aldıkları reklam filmlerinden kazandıkları ücret! Gelin ünlü güzellerin duyduğunuzda ağzınızın bir karış açık kalacağı reklam ücretlerine bir bakalım!

Bugünün konusu ise ünlü güzellerin rol aldıkları reklam filmlerinden kazandıkları ücret! Gelin ünlü güzellerin duyduğunuzda ağzınızın bir karış açık kalacağı reklam ücretlerine bir bakalım!

Hazırsanız şimdilerde Mert Demir'le yaşadığı ilişkiyle gündemimize gelen Serenay Sarıkaya ile başlayalım! Ünlü oyuncu reklam filmlerinden ortalama 20 milyon TL kazanıyor.

Hazırsanız şimdilerde Mert Demir'le yaşadığı ilişkiyle gündemimize gelen Serenay Sarıkaya ile başlayalım! Ünlü oyuncu reklam filmlerinden ortalama 20 milyon TL kazanıyor.

Sabancı gelini olma yolunda ilerleyen Hande Erçel ise reklam filmlerinden 16 milyon kazanıyor.

Sabancı gelini olma yolunda ilerleyen Hande Erçel ise reklam filmlerinden 16 milyon kazanıyor.

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisindeki Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun reklam kaşesi ise 18 milyon TL.

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisindeki Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun reklam kaşesi ise 18 milyon TL.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Şarkıları ile müzik listelerinin altını üstüne getiren Zeynep Bastık da reklam filmlerinden 20 milyon TL kazanıyor.

Şarkıları ile müzik listelerinin altını üstüne getiren Zeynep Bastık da reklam filmlerinden 20 milyon TL kazanıyor.

Camianın en çok kazanan ünlü güzeli ise Demet Özdemir! Ünlü oyuncu reklam filmlerinden ortalama 25 milyon TL kazanıyor.

Camianın en çok kazanan ünlü güzeli ise Demet Özdemir! Ünlü oyuncu reklam filmlerinden ortalama 25 milyon TL kazanıyor.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın