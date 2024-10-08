Kaan Sekban'ın Şevval Sam ve Serenay Sarıkaya Taklidi "İzahı Olmayan Durumların Mizahı Olur" Dedirtti!
Kaan Sekban'ın Şevval Sam ve Serenay Sarıkaya Taklidi "İzahı Olmayan Durumların Mizahı Olur" Dedirtti!
Kaan Sekban, ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri hakkında yorum yapmamayı tercih eden Şevval Sam'ı ve yorumu çok eleştirilen Serenay Sarıkaya'yı fena tiye aldı!
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Geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in yine 19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice katletmesi ülkemizi derinden sarstı biliyorsunuz ki.
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Ardından gelen kadın cinayeti haberleri ile ülkemizde yaşanan ardı arkası kesilmeyen olaylara birçok ünlü ismimiz tepki gösterdi, kimi kameralara konuştu kimi de sosyal medyadan isyan etti!
Şevval Sam ise muhabirlerin gündeme dair sorularına "Hiç kötü şeylerden bahsetmeyelim. Ne olur hiç girmeyin çok saçma oluyor ya yapmayın n'olur." açıklamasıyla tepki çekti.
Bugüne kadar suskunluğunu koruyan Sarıkaya ise yine muhabirlerin gündeme dair sorularına "Yani bu konuda söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, inanılamayacak şeyler yaşıyoruz." cevabıyla tepki toplamıştı.
Tiyatro sanatçısı ve sunucu Kaan Sekban ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yayınladığı video ile hem Şevval Sam'ı hem Serenay Sarıkaya'yı fena tiye aldı.
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Sekban, paylaşımına "Toplumsal konularda maksimum ünlü tepkisi" notunu düştü.
İşte Sekban'ın paylaşımı 👇🏻
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