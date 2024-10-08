Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kaan Sekban'ın Şevval Sam ve Serenay Sarıkaya Taklidi "İzahı Olmayan Durumların Mizahı Olur" Dedirtti!

Kaan Sekban'ın Şevval Sam ve Serenay Sarıkaya Taklidi "İzahı Olmayan Durumların Mizahı Olur" Dedirtti!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 15:54

Kaan Sekban, ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri hakkında yorum yapmamayı tercih eden Şevval Sam'ı ve yorumu çok eleştirilen Serenay Sarıkaya'yı fena tiye aldı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in yine 19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice katletmesi ülkemizi derinden sarstı biliyorsunuz ki.

Geçtiğimiz günlerde 19 yaşındaki katil Semih Çelik'in yine 19 yaşındaki iki genç kadın Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i canice katletmesi ülkemizi derinden sarstı biliyorsunuz ki.

Ardından gelen kadın cinayeti haberleri ile ülkemizde yaşanan ardı arkası kesilmeyen olaylara birçok ünlü ismimiz tepki gösterdi, kimi kameralara konuştu kimi de sosyal medyadan isyan etti!

Ardından gelen kadın cinayeti haberleri ile ülkemizde yaşanan ardı arkası kesilmeyen olaylara birçok ünlü ismimiz tepki gösterdi, kimi kameralara konuştu kimi de sosyal medyadan isyan etti!

Şevval Sam ise muhabirlerin gündeme dair sorularına "Hiç kötü şeylerden bahsetmeyelim. Ne olur hiç girmeyin çok saçma oluyor ya yapmayın n'olur." açıklamasıyla tepki çekti.

Şevval Sam ise muhabirlerin gündeme dair sorularına "Hiç kötü şeylerden bahsetmeyelim. Ne olur hiç girmeyin çok saçma oluyor ya yapmayın n'olur." açıklamasıyla tepki çekti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Bugüne kadar suskunluğunu koruyan Sarıkaya ise yine muhabirlerin gündeme dair sorularına "Yani bu konuda söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, inanılamayacak şeyler yaşıyoruz." cevabıyla tepki toplamıştı.

Bugüne kadar suskunluğunu koruyan Sarıkaya ise yine muhabirlerin gündeme dair sorularına "Yani bu konuda söylenecek çok bir şey yok herhalde. Çünkü ardı arkası kesilmeyen, kan donduran, inanılamayacak şeyler yaşıyoruz." cevabıyla tepki toplamıştı.

O anları da burada anlatmıştık 👇🏻

Tiyatro sanatçısı ve sunucu Kaan Sekban ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yayınladığı video ile hem Şevval Sam'ı hem Serenay Sarıkaya'yı fena tiye aldı.

Tiyatro sanatçısı ve sunucu Kaan Sekban ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yayınladığı video ile hem Şevval Sam'ı hem Serenay Sarıkaya'yı fena tiye aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sekban, paylaşımına "Toplumsal konularda maksimum ünlü tepkisi" notunu düştü.

Sekban, paylaşımına "Toplumsal konularda maksimum ünlü tepkisi" notunu düştü.

İşte Sekban'ın paylaşımı 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın