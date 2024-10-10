Ablasının İntihar Ettiği İddia Edilmişti: Can Bonomo'dan Funda Bonomo'nun Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama!
Ablasının İntihar Ettiği İddia Edilmişti: Can Bonomo'dan Funda Bonomo'nun Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama!
Can Bonomo, intihar eden ablası Funda Bonomo'nun sağlık durumunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı.
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Geçtiğimiz saatlerde ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun aldığı üzücü haberle sarsıldığı ve ablası Funda Bonomo'nun intihar ederek İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındığı iddia edilmişti.
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Bonomo'nun intihar sebebi henüz bilinmezken ünlü şarkıcı Can Bonomo, geçtiğimiz saatlerde ablasının sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
Instagram hesabından bir paylaşım yapan Bonomo, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu anda stabil durumda" açıklamalarında bulunarak ablasının mental sağlığın ne kadar önemli olduğunu hatırlattığını da söyledi.
İşte Can Bonomo'nun açıklaması 👇🏻
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