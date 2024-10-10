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Yeliz Yeşilmen'den Narin Güran'ın Annesine Sert Çıkış: "Sen Nasıl Evladının Önünde Katledilmesini İzlersin?"

Yeliz Yeşilmen'den Narin Güran'ın Annesine Sert Çıkış: "Sen Nasıl Evladının Önünde Katledilmesini İzlersin?"

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.10.2024 - 18:32

Aramızda Kalmasın'a konuk olan Yeliz Yeşilmen Narin Güran'ın annesine sert çıkıştı!

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın vefatı tüm ülkeyi yasa boğmuştu hatırlarsanız.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın vefatı tüm ülkeyi yasa boğmuştu hatırlarsanız.

Küçük Narin'in cinayeti ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkarken anne Yüksel Güran'ın da suç ortağı olmasına sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Küçük Narin'in cinayeti ile ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkarken anne Yüksel Güran'ın da suç ortağı olmasına sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Yaşanan bu katliama tepki veren isimlerden bir tanesi de Yeliz Yeşilmen oldu. Aramızda Kalmasın programına konuk olan Yeşilmen, Narin cinayetinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaşanan bu katliama tepki veren isimlerden bir tanesi de Yeliz Yeşilmen oldu. Aramızda Kalmasın programına konuk olan Yeşilmen, Narin cinayetinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeşilmen, Yüksel Güran için "Sen nasıl evladının gözünün önünde katledilmesini izlersin? Nasıl bir annesin? Bunların yaşamaya, nefes almaya hakkı yok" açıklamalarında bulundu.

Yeşilmen, Yüksel Güran için "Sen nasıl evladının gözünün önünde katledilmesini izlersin? Nasıl bir annesin? Bunların yaşamaya, nefes almaya hakkı yok" açıklamalarında bulundu.

İşte o anlar 👇🏻

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