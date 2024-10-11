Yine Barışmışlardı: Icardi'nin Wanda Nara'yla Yaptığı Paylaşımın Açıklaması Dillere Fena Düştü!
Yine Barışmışlardı: Icardi'nin Wanda Nara'yla Yaptığı Paylaşımın Açıklaması Dillere Fena Düştü!
Bir dargın bir barışık ilişkileriyle akıllara durgunluk veren Wanda Nara ve Icardi, uzun bir ayrılığın ardından yeniden barışmışlardı hatırlarsanız. Icardi'nin Nara ile yaptığı son paylaşıma düştüğü not ise dillere fena düştü!
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Geçtiğimiz aylarda boşanacakları iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Icardi ve Wanda Nara çifti, hem birlikte hem ayrı ayrı gündemimizin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
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Hatırlarsanız Wanda Nara'nın ayrılığı doğrulaması, Icardi'nin hem maçlarda hem antrenmanlardaki üzgün hali derken herkes "Ne olacak bunların hali?" diye düşünüyordu.
Bir dargın bir barışık ilişkileriyle akıllara durgunluk veren Nara ve Icardi de barışma sinyallerinin ardından geçtiğimiz günlerde yeniden bir araya gelmiş hatta birlikte paylaşım bile yapmışlardı.
Bugün de Icardi'den resmen barışma postu geldi! Wanda Nara ve minik patili dostu ile pozlarını paylaşan Icardi'nin paylaşımına düştüğü not ise biraz imalıydı.
Paylaşımına "İnsanların çok konuşarak ne kadar az şey bildiklerini göstermelerine bayılıyorum." notunu düşen Icardi ne yazık ki sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten de kurtulamadı!
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Gelin, tepkilere birlikte bakalım!
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Daha ne kadar düsebilirim adlı çalışma, aşk bu değil resmen iğrençlik