Sibil Çetinkaya Yeni Projesi İçin Bambaşka Birine Dönüşen Biricik Sevgilisi Şükrü Özyıldız'a Yine Büyük Düştü!
Sibil Çetinkaya Yeni Projesi İçin Bambaşka Birine Dönüşen Biricik Sevgilisi Şükrü Özyıldız'a Yine Büyük Düştü!
Sibil Çetinkaya, Giray Altınok'un yeni projesi Karşılaşmalar için bambaşka birine dönüşen Şükrü Özyıldız'a büyük düştü! Özyıldız'ın Çetinkaya'ya cevabı ise kahkahaya boğdu.
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İlişkilerini önce gizlemeyi tercih eden Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız daha sonra sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile ilişkilerini ilan etmiş, birbirlerine her fırsatta haykırdıkları aşklarıyla kendilerine hayran bırakmışlardı.
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Giray Altınok'un yeni projesi Karşılaşmalar'da rol alacak olan Şükrü Özyıldız, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırtmıştı hatırlarsanız.
Adeta bambaşka birine dönüşen Özyıldız'ı tanımakta güçlük çekenler olsa da biricik sevgilisi Sibil Çetinkaya yine Özyıldız'a büyük düşmüştü!
Sevgilisinin her haline hayran olan Çetinkaya'nın "Yakışıklılıkta bir değişiklik göremedim" yorumu "Aşkın gözü gerçekten körmüş" dedirtti!
Sosyal medyada yeni haline beğeni yağan Özyıldız ise sevgilisine verdiği esprili cevap ile görenleri kahkahaya boğdu!
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Özyıldız, sevgilisine "Göz doktorunu ertelemeyelim demiştim" cevabını verdi 😂
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